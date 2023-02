Ende 2018 rollte das Audi TT Facelift zu den Händlern. Optik, Technik und Motoren erhalten nur geringfügige Änderungen. Der Preis des Coupés mit 197 PS startet bei 39.700 Euro (Stand: Februar 2023). Ende 2023 stellt Audi die Auslieferung wohl ein und die Modellreihe läuft aus.

Die Auftragsbücher für das Audi TT Facelift wurden Ende September 2018 geöffnet – mit Ende 2023 schließen sie wohl für immer und der TT läuft aus. Das ist zumindest einem Instagrampost vom Audi Zentrum Leipzig im Februar 2023 zu entnehmen. Das Design des Sport-Coupés änderte sich bei der letzten Überarbeitung kaum: An der Front fällt ein neuer Grill ins Auge, der in seinen Ausmaßen gleich bleibt, aber eine neue Wabenstruktur in den Fahrtwind drückt. Gleiches gilt für die äußeren Lufteinlässe. Sogar die Lichtsignatur der Scheinwerfer kennen wir bereits vom Vorfacelift-Modell. Die wichtigsten Neuerungen finden unter der Motorhaube statt: Die Motoren erhalten einen Otto-Partikelfilter und bekommen gleichzeitig mehr Leistung. Der Einstiegsmotor erstarkt von 180 auf 197 PS (145 kW) und erhält die neue Bezeichnung "40 TFSI". Darüber rangiert der optional mit quattro erhältliche 45 TFSI mit 245 PS (180 kW), der zuvor 230 PS leistete. Die Preise ziehen leicht an. So steigt der Grundpreis auf 39,700 Euro (Stand: Februar 2023). Immer mit dabei: Das Fahrdynamiksystem "Audi drive select" und das digitale Cockpit. Wie bisher lässt sich der Sportwagen optional mit jeder Menge Technik, wie der adaptiven Dämpfung "Audi magnetic ride", aufrüsten. Als Getriebe stehen für das Audi TT Facelift (2018) eine Sechsgang-Handschaltung und ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis & PS: Audi TT Facelift (2018) als Coupé

Neue Interieur-Elemente und Außenfarben runden das Audi TT Facelift (2018) ab. Das Sondermodell "Audi TT 20 years" feiert die mittlerweile 20-jährige Historie des Ingolstädter Sportlers und erinnert mit ihrem Farbkonzept an die erste TT-Studie von 1995. Das in zwei verschiedenen Grau-Tönen erhältliche Modell fährt mit Matrix-OLED-Rückleuchten vor und ist auf 999 Fahrzeuge limitiert. Eine Plakette mit Nummerierung und diverse "TT 20 years"-Badges garantieren eine hohe Exklusivität, die im Innenraum mit Leder Feinnappa in Mokassinbraun stilvoll vollendet wird. Marktstart für das Audi TT Facelift war im vierten Quartal 2018.

