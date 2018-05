Audi hat die Produktion des Audi A6 gestoppt (Mai 2018), Grund dafür sollen Manipulationen an V6-Dieselmotoren sein. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bestätigt entsprechende Untersuchungen. Weitere Audi-Rückrufe stehen zu befürchten.

Audi hat die Produktion des A6 der im Sommer 2018 auslaufenden Baureihe C7 mit V6-Diesel gestoppt, wie der Spiegel am 8. Mai 2018 berichtet. Grund dafür sollen Manipulationen am Abgassystem sein. Dort soll neben einer Abschaltsoftware noch eine weitere, bislang noch unbekannte Software eingebaut sein. Diesen Hinweisen gingen die Bundesregierung und das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) dem Spiegel-Bericht zufolge nach. "Das KBA hat eine amtliche Anhörung wegen des Verdachts einer unzulässigen Abschalteinrichtung bei Audi V6TDI-Fahrzeugen der Modelle A6/A7 eingeleitet", bestätigte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums dem Magazin. Rund 30.000 Modelle des Audi A6 (C7) mit V6-Diesel sollen Deutschland betroffen sein, im Ausland seien es noch einmal so viele – ein amtlicher Rückruf gilt als sehr wahrscheinlich. Ein Audi-Sprecher sagte dem Spiegel, die Dieselkrise sei für Audi nicht beendet. "Neue Rückrufe sind nicht als Folge von Untätigkeit zu werten, sondern im Gegenteil als Ergebnis konsequenter Aufklärung." Konkret gehe es um Manipulation am "AdBlue"-System: Die Einspritzung von Harnstoff (AdBlue) würde gedrosselt, bevor der Tank leer geht. So könnte der Fahrer weiter fahren, obwohl der der SCR-Katalysator zur Reinigung von Stickoxiden im Abgas nicht oder nur eingeschränkt funktioniert. Die Abgaswerte stimmten in der Folge nicht mehr.

Rückruf droht: Audi stoppt A6-Produktion (Manipulationsverdacht)

Audi-Vorstandschef Rupert Stadler erwartet weitere Rückrufaktionen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) für Audi mit Dieselmotoren. "Es wird zu weiteren Rückrufen kommen", sagte Stadler Anfang März 2018 in Ingolstadt. Für annähernd 200.000 Fahrzeuge stünden noch Prüfungen oder Bescheide aus. Audi hatte im Juli 2017 die interne Überprüfung von 850.000 Autos mit Sechs- und Achtzylindermotoren wegen möglicher Abgasmanipulation angekündigt und Nachrüstungen angeboten. Inzwischen seien mehr als 90 Prozent davon überprüft, die Ergebnisse dem KBA gemeldet: Die Hälfte der Motoren sei völlig in Ordnung, bei einem Viertel sei der KBA-Bescheid noch offen, für 156.000 habe das KBA Rückrufe wegen illegaler Abschalteinrichtungen angeordnet, sagte Stadler. Für angeordnete Rückrufe liege Audi aber noch keine Freigabe vom KBA vor. "Beim Kunden ist noch nicht viel angekommen", sagte Einkaufsvorstand Bernd Martens. Ein Software-Update koste Audi 80 Euro, den Kunden eine halbe Stunde in der Werkstatt. Die neue Software senke den Stickoxid-Ausstoß um 30 Prozent, sagte Stadler. Die Dieselkrise werde Audi noch länger beschäftigen, sagte Stadler und entschuldigte sich erneut bei Kunden, Händlern und Audi-Mitarbeitern. "Wir haben Fehler gemacht, aber auch viel daraus gelernt. Das gilt auch für mich."» Audi verkaufe 50 bis 55 Prozent seiner Autos als Diesel.

Audi-Rückruf März 2018: weitere Diesel betroffen

Zuletzt hatte das KBA im Januar 2018 für alle neuen Audi-Modelle mit V6-Dieselmotor einen Zwangs-Rückruf verhängt. Die Behörde habe, Informationen zufolge, in den Modellen A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 und Q7 mit der Abgasnorm Euro sechs sogenannte unzulässige Abschalteeinrichtungen festgestellt, die die tatsächlichen Werte des Schadstoffausstoßes manipulieren. Diese Abschaltevorrichtung sei eine schadstoffreduzierende Motorwärmfunktion, die bei diesen Modellen mit V6-Dieselmotor fast ausschließlich nur im Prüfzyklus aktiv werde. Im realen Straßenverkehr hingegen bleibe die Schadstoffminderung aus, heißt es weiter. In Deutschland alleine sind davon 77.600 Fahrzeuge betroffen, in ganz Europa sogar 127.000 Autos. Für das Audi-A8-Modell mit TDI-Achtzylindermotor und Euro-6-Plakette, das bis Sommer 2017 produziert wurde, drohte zwischenzeitlich sogar ein Zulassungsverbot.

Dezember 2017: Audi-Rückruf wegen Brandgefahr

Audi ruft in Deutschland 330.000 Autos wegen Brandgefahr in die Werkstatt. Bei den Modellen A4, A5 und Q5 aus den Jahren 2011 bis 2015 könne der Zusatzheizer überhitzen und ein Schmorbrand entstehen, erklärte ein Audi-Sprecher am Mittwoch, 20. Dezember 2017, in Ingolstadt. Schon im Oktober 2017 hatte Audi in den USA 250.000 Autos mit dem gleichen Problem zurückgerufen. Es gebe bisher zwar nur ein paar Dutzend Zwischenfälle, und niemand sei verletzt worden. Kunden sollten den Zusatzheizer abschalten und das Auto bei Schmorgeruch sofort abstellen, sagte der Audi-Sprecher. Der Zusatzheizer erwärmt das Fahrzeug im Winter schneller, als es die Motorwärme allein könnte. Wie sich jetzt herausstellte, können die Drähte jedoch überhitzen. In der Werkstatt würden die in der Mittelkonsole verbauten Zusatzheizer aller betroffenen Fahrzeuge ausgetauscht und eine bessere Software aufgespielt. Das dauere etliche Stunden. Die Information der betroffenen Kunden sei angelaufen. Zu den Kosten des Rückrufs äußerte sich Audi nicht.

November 2017: Audi ruft V6/V8-TDI zurück

Audi ruft weitere 5000 Dieselautos mit unzulässiger Abgas-Abschalteinrichtung zurück. Das Unternehmen habe den Sachverhalt selbst festgestellt und dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gemeldet. Das Amt habe daraufhin den Rückruf angeordnet, sagte ein Audi-Sprecher am Donnerstag, 2. November 2017. Betroffen ist das Flaggschiff von Audi, der A8 mit TDI-Achtzylinder-Motor und Euro-6-Zulassung. Die betroffene Baureihe wurde von 2013 bis August 2017 gebaut. Das Software-Update dauere in der Werkstatt eine halbe Stunde und sei für die Kunden kostenlos, sagte der Audi-Sprecher. Mit dem Update soll die Abgasreinigung beim Start des kalten Motors beschleunigt und der Stickoxid-Ausstoß gesenkt werden. Die Software werde nach einer sogenannten Wintererprobung voraussichtlich im ersten Quartal 2018 zur Verfügung stehen und nach Genehmigung durch das KBA zügig aufgespielt. Die Wintererprobung soll sicherstellen, dass Verbrauch und Fahrverhalten nicht schlechter werden.

Juli 2017: Rückruf für 850.000 Audi-Diesel

Audi überprüft seit einem Jahr systematisch alle Motor- und Getriebevarianten auf unzulässige Abschalteinrichtungen und hatte bereits im Juli 2017 die Nachrüstung von 850.000 Autos der Marken Audi, Porsche und Volkswagen mit V6- und V8-TDI-Motoren in Europa angeboten. Hintergrund des Rückrufs ist eine Anfang Juni 2017 vom Ministerium publik gemachte Kombination von Motor und Getriebe. Zwei Modelle können demnach am Lenkwinkel erkennen, dass sie auf einem Prüfstand stehen und die Abgasreinigung dann voll aktivieren - während die Wagen im normalen Straßenbetrieb mehr Schadstoffe ausstoßen. Das KBA stuft dies als unzulässig ein.

Juli 2017: Rückruf wegen defektem ABS

Wegen Problemen mit dem ABS mussten im Sommer rund 385.000 Autos aus dem Volkswagen-Konzern in die Werkstatt, in der Schweiz waren nochmal gut 22.000 Pkw von dem Rückruf betroffen. Bei Audi wurde der Rückruf mit dem Code "45F2" bereits im Juni 2017 bekannt, hier waren rund 61.000 Audi A3 des Modelljahres 2009 betroffen. In Grenzsituationen wie beim Übersteuern, Untersteuern oder bei Vollbremsungen kann die Stabilisierungsfunktion ausfallen oder nicht mehr richtig funktionieren, da es im Steuergerät zu einer "thermomechanischen Überlastung" kommen kann. Behoben wurde der Fehler mit einem Software-Update für das Steuergerät, das in der Werkstatt rund eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Alle betroffenen Fahrzeughalter wurden per Post angeschrieben und über den Rückruf informiert.

2014: Airbagfehler bei Audi A4 B8

Wegen eines möglichen Softwarefehlers an den Airbags ruft Audi allein in Deutschland etwa 150.000 Fahrzeuge in die Werkstatt. Es handelt sich um einen der größten Rückrufe in der Geschichte der VW-Tochter. Wegen eines Softwarefehlers lösen womöglich die Frontairbags der ab Frühjahr 2012 gebauten Facelift-Modelle bei einem Unfall nicht aus. Betroffen seien Autos, die seit der neuen Version des Audi A4 (B8) im Jahr 2012 bis Mitte Oktober 2014 gebaut wurden. Die Probleme seien bei internen Kontrollen aufgefallen, sagte der Audi-Sprecher. Alle Besitzer betroffener Fahrzeuge würden nun über das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angeschrieben. "Für den Kunden ist das eine halbe Stunde Aufenthalt in der Werkstatt", sagte der Sprecher.

2014: Audi-Rückruf wegen Bremsen

Audi ruft weltweit rund 70.000 Autos wegen möglicher Probleme mit der Bremskraftverstärkung in die Werkstätten. Betroffen von der Audi-Rückruf-Aktion sind Modelle der Reihen A4, A5, A6, A7, Q5, Q7, die zwischen März und Dezember 2012 gebaut wurden und mit einem Dreiliter-Dieselmotor ausgestattet sind, wie ein Sprecher der VW-Tochter sagte. Schlimmstenfalls könne wegen des Fehlers ein wenig Öl in den Bremskraftverstärker gelangen. "Die Autos können zwar weiterhin gebremst werden, es ist aber ein deutlich höherer Druck auf das Bremspedal notwendig." Kunden könnten ihre Fahrzeuge jedoch bis zum Austausch des betroffenen Teils weiter fahren, die Aktion dauere etwa eine halbe Stunde und sei kostenlos.