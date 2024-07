Breiter als es die Polizei erlaubt

Über das optische Tuning hinausgehend bietet Prior Design auch eine Auspuffanlage für den Audi RS Q3 an.

Prior Design, die Tuning-Firma aus Kamp-Lintfort, hat sich den Audi RS Q3 Sportback geschnappt: Neben einem Breitbau-Kit bietet man auch Auspuff-Tuning und 22-Zoll-Räder für das Perfomance-SUV an!

Mit dem Tuning-Kit "Wide Body" verbreitert Prior Design den Audi RS Q3 Sportback und verleiht ihm ein deutlich aggressiveres Auftreten. Die Front des Performance-SUV bekommt von den Tunern aus Nordrhein-Westfalen ein dreiteiliges Anbau-Kit verpasst. Es besteht aus Frontspoiler (1390 €) und je einer Lufteinlassstrebe pro Seite. Eine aus je zwei Teilen bestehende Verbreiterung (4190 €) erweitert den Radlauf vorne. Hinten wird der Audi durch je drei Teile, die um die Radläufe sitzen, breiter. Natürlich hat die Tuning-Schmiede auch an eine Verbreiterung der Schweller gedacht (1470 €). Als Aufwertung für das Heck gibt es drei diffusorähnliche Finnen und einen Heckklappenspoiler (1050 €; alle Preise: Stand Juli 2024), der unterhalb der Scheibe sitzt. Dazu bietet Prior Design schwarze Schmiederäder in 22 Zoll an, die die breiten Radkästen bestens ausfüllen.

Über das optische Tuning hinausgehend bietet Prior Design auch eine eigene Auspuffanlage für den Audi RS Q3 Sportback an. Der Tuner verspricht einen satteren Sound und mehr Leistung für den RS.

Der 2,5 l große Fünfzylinder entfesselt auch ohne Tuning schon 400 PS (294 kW) und sprintet in nur 4,5 s von null auf 100 km/h. Den Einbau der Abgasanlage samt Leistungssteigerung und die Lackierung der Anbauteile für den Audi RS Q3 gibt es bei Prior Design auf Anfrage – gleiches gilt für die Preise.