RS wie "rasend schnell" oder "richtig sportlich" beschreibt diese Modelle wohl am besten: Von Audi bis Porsche sind in unserem Quiz alle vertreten. Können Sie alle zehn Fragen richtig beantworten?

Um ihre unterschiedlichen Modelle voneinander zu unterscheiden, bedienen sich Autohersteller gerne an neuen Buchstaben-Kombinationen. Kürzel wie "RS" tauchen aber gerne bei mehreren Herstellern auf – was nicht heißt, dass sie auch die gleiche Bedeutung haben müssen. Bei Renault steht RS zum Beispiel für "Renault Sport" und bei Ford für "Rally Sport". Genauso denkbar wäre aber auch "Racing Sport" oder "Race Sport". König unter den RS-Herstellern ist wohl der Ingolstädter Autobauer: Neun Modelle hat Audi momentan im Angebot, bei denen die Buchstaben-Kombination RS angeblich für "Rennsport" steht (Stand: Januar 2022). Während sich die Bedeutungen je nach Hersteller unterscheiden, oder auch mal ganz im Verborgenen bleiben, haben die RS-Modelle eines aber gemeinsam: In der Regel sind sie "Richtig Sportlich", "Rasend Schnell" und machen "Riesengroßen Spaß". Letzteren gibt es übrigens auch im Quiz, in dem Sie Ihr RS-Wissen unter Beweis stellen können.