Audi stellt in Kooperation mit dem chinesischen SAIC-Konzern eine Elektroauto-Tochtermarke speziell für China vor: AUDI. Statt vier Ringen gibts hier Großbuchstaben – und ab Sommer 2025 die Markteinführung des ersten Modells, dem AUDI E5 Sportback.

Die Dachlinie fällt recht stark ab, was die Kopffreiheit im Fond einschränken dürfte.

Der E5 Sportback ist das erste Modell von Audis neuer Marke für den chinesischen Markt: AUDI, bewusst in Versalien geschrieben.

Preis des Audi E5 Sportback (2025) noch offen

Normalerweise übernehmen wir keine aufmerksamkeitsheischenden Eigenschreibweisen von Herstellern, die mit inflationärer Nutzung von Großbuchstaben hervorzustechen versuchen – aber Ausnahmen bestätigen die Regel. In diesem Fall AUDI, die chinesische Tochtermarke des Ingolstädter Traditionsherstellers in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Staatskonzern SAIC (u.a. Mutter von MG und Maxus). Schließlich unterscheiden hier nur die Versalien den neuen Markennamen von der etablierten Bezeichnung der Kernmarke. Geschickt ausgetrickst!

AUDI jedenfalls soll sich auf Elektroautos der Mittel- und Oberklasse spezialisieren und zeigt im April 2025 das erste eigene Modell: den AUDI E5 Sportback, der sich sehr nah an der Studie AUDI E concept von November 2024 orientiert. Das Mittelklasse-Elektroauto trägt zwar die Bezeichnung Sportback, mutet aber eher wie ein dynamisch gezeichneter Shooting Brake an. Einen Preis kommuniziert Audi bei der Präsentation noch nicht, doch die Markteinführung soll bereits im Sommer 2025 erfolgen. Mit einem Marktstart außerhalb Chinas ist nicht zu rechnen.

Antriebe: Elektriker mit bis zu 579 kW

Wie alle künftigen Modelle der neuen Marke rollt auch der AUDI E5 Sportback (2025) als reines Elektroauto zur chinesischen Kundschaft. Es soll vier Antriebsvarianten geben, die teilweise auf Hinterrad- und teilweise auf Allradantrieb setzen. Leistungstechnisch machen dem Mittelklässler 220 kW (299 PS), 300 kW (408 PS), 425 kW (578 PS) oder 579 kW (787 PS) mächtig Beine und scheuchen die stärkste Variante in beachtlichen 3,4 s auf 100.

Die Batteriekapazität grenzt Audi ohne weitere Ausführungen auf "bis zu 100 kWh" ein, womit die maximale Reichweite 770 km betragen soll. Die 800-V-Technik der sogenannten Advanced Digitized Platform (ADP) soll ermöglichen, innerhalb von zehn Minuten genügend Energie für 370 km Rumstromern zu "tanken". Eine maximale Ladeleistung nennt Audi nicht. Mithilfe von progressiver Allradlenkung und adaptivem Luftfahrwerk will der AUDI Komfort und Dynamik verbinden.

Exterieur: China-Vorlieben lassen grüßen

Laut Hersteller nimmt der AUDI E5 Sportback (2025) "die Basisarchitektur der Audi-Designsprache" auf – um im E5 einen Ingolstädter zu erkennen, reicht unsere Fantasie allerdings kaum aus. Unabhängig davon adaptiert das Serienmodell die China-affine Designsprache der Studie und kommt mit einer Shooting Brake-Silhouette samt verhältnismäßig stark abfallender Dachlinie. Front und Heck werden jeweils von viereckigen Lichtkränzen sowie illuminierten "AUDI"-Schriftzügen dominiert, wobei der Hersteller vorne von mehr als 1000 einzelnen Lichteinheiten spricht. Features wie versenkbare Türgriffe, digitale Außenspiegel und Nio-mäßige Sensorik über der Windschutzscheibe runden den modernen Auftritt ab. Der E5 misst 4881 mm in der Länge, 1959 mm in der Breite und 1478 mm in der Höhe.

Interieur: Displays statt Tasten

Wie das Exterieur zeigt sich auch der Innenraum hochtechnisiert und wenig traditionell. Auf physische Tasten verzichtet die Mittelkonsole komplett, lediglich eine kleine Touchflächen-Einheit scheint sich unterhalb der aktiv gekühlten 50-W-Ladeschale für zwei Smartphones zu verstecken. Das wiederum sorgt für einen extrem aufgeräumten Look.

Riesige Bildschirmflächen nehmen das gesamte Armaturenbrett ein, wobei die digitale Instrumententafel und eine Kombination aus Zentral- und Beifahrerdisplay separat angebracht sind. An den Seiten gesellen sich die Anzeigen für die digitalen Außenspiegel und unterhalb des Zentraldisplays ein rundlicher Mini-Bildschirm dazu. Letzterer dürfte für die Darstellung des KI-gestützten, berührungs- und sprachgesteuerten Avatars verantwortlich sein. Das Betriebssystem AUDI OS will mit anpassbaren Bildschirmlayouts und umfassendem Unterhaltungsangebot überzeugen.