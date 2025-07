Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Raid in der Hand, Füße auf den TT-Pedalen und die Ohren vom Sound verzaubert – so lässt es sich cruisen.

Rainer Wagner ist der Guru. Wenn er mit seinem Audi durch Ingolstadt fährt, fallen aber weder Passant:innen auf die Knie noch reißen sich junge Frauen die Kleider vom Leib. Der 24-Jährige klärt auf: Den Spitznamen Guru verpassten ihm seine Freunde. Nach einem Kinobesuch spielte Rainer seinen Kumpels eine Filmszene mit Jackie Chan vor, seine Kumpels spielten mit – und am Ende des Tages war Rainer der "Guru". Dass jede Menge Bewunderungs-Potenzial im Kraftfahrer aus Ingolstadt steckt, zeigt sein A3.

Rainer übernahm ihn im Serienzustand Mitte 2000. Dieser Audi sollte schon immer in seiner Garage stehen – allerdings mit veränderter Optik. Vier schlappe Jahre nahm sich Rainer Zeit und mixte konsequent die Zutaten. Gestartet wurde außen. Hinten gabs einen Spoiler von Zender und eine Schürze von Seidl, die Front ließ Rainer sogar extra in Kroatien anfertigen. Mit Blech verlängerte er die Motorhaube und formte so – zusammen mit den Xenon-Scheinwerfern vom letzten A3-Facelift – das grimmig blickende Audi-Gesicht.

Der Guru-Audi A3 wird regelmäßig von jungen Frauen bewundert

FK-Chrom-Rückleuchten, Rieger-Seitenschweller, Brock-B1-Felgen und LSD-Doors (Diese Tür-Varianten gibt es) folgten. Klang und Design verschönern das Guru-Sein. Also machen sich Bastuck-Edelstahlschalldämpfer um Augen und Ohren verdient. Doch das war erst der Anfang. Ein Formel K-Gewindefahrwerk sorgt für mehr Straßennähe, Quantumfolie verdunkelt den Innenraum und die Heckklappe verlor ihr Schloss. Den letzten Schliff bekam die kornblumenblaue Außenhaut durch ein Airbrush mit Gemini-Effektlack.

Jetzt musste sich der Guru nur noch den Innenraum einrichten. Recaro-Halbschalensitze mit Alacantarabezügen, TT-Pedale, Raid-Silberpfeil-Lenkrad und Riffelblech im Fußraum verbessern Optik und Handhabung. Clarion, Renegade, Magnat, CarSound und Audiovox sorgen mit Radio, Monitor, Endstufen und Lautsprechern für kräftigen Sound und Entertainment. Ergebnis: Passant:innen auf Knien oder unbekleidete Frauen sieht Rainer zwar immer noch nicht – die bewundernden Blicke bemerkt er aber regelmäßig.

Von Jürgen Eberl