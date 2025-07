Amazon Prime Day: Wann ist er und wer darf mitsparen?

Der Amazon Prime Day 2025 findet vom 8. bis zum 11. Juli statt – und lädt damit gleich vier Tage lang zum Sparen ein. Wie gehabt sind wieder unzählige Produkte aus verschiedensten Kategorien an den Shopping-Tagen im Sommer stark reduziert. Aber es gibt einen kleinen Haken: Die Prime-Day-Angebote gelten exklusiv für Prime-Kund:innen. Noch kein Mitglied? Dann hier direkt ein Amazon-Prime-Abo abschließen und mitsparen – die ersten 30 Tage sind sogar gratis. Mitglieder profitieren von kostenfreiem Premium-Versand und erhalten Zugriff auf Millionen von Videos und Songs zum Streamen.

Hier stellen wir die besten Angebote rund ums Auto vor – von Fahrradträgern und Dachboxen bis zu Pflege- und Wartungsprodukten ist alles dabei. Noch nicht fündig geworden? Hier alle Angebote zum Amazon Prime Day 2025 entdecken!

Kühlboxen am Prime Day: Diese 12-V-Boxen kosten nur noch die Hälfte

>> Hier gehts zu unserer Angebots-Übersicht zu Kühlboxen am Prime Day 2025

Der Amazon Prime Day ist die ideale Möglichkeit, eine Kühlbox für die nächste Urlaubsfahrt zu kaufen. Nicht nur, weil die Shopping-Tage von Amazon direkt zu Beginn der Feriensaison stattfinden, sondern auch, weil die Kühlboxen zum Teil stark rabattiert werden. Mit 55 Prozent Nachlass im Vergleich zum Normalpreis ist die Hybrid-Kühlbox Dometic CK 40D das beste Prime-Day-Angebot unter den Kühlboxen. Mit 40 l Stauraum ist sie allerdings für einige Kofferräume etwas zu sperrig, doch dafür kühlt sie Lebensmittel auf bis zu -15 °C herunter.



Deutlich günstiger, aber nicht zum Gefrieren geeignet, ist die AEG KK 20 mit 52 Prozent Rabatt am Prime Day. Die 20-l-Box läuft sowohl an der 12-V-Autosteckdose als auch einer herkömmlichen Haushalts-Steckdose mit 230 V Spannung. Ähnlich groß ist die Mobicool ME23, die es exklusiv für Prime-Mitglieder mit satten 51 Prozent Rabatt gibt. Auch sie ist für die 12- oder 230-V-Steckdose gedacht, kühlt Lebensmittel aber "nur" um 18 °C unter Umgebungstemperatur herunter. Die AEG-Kühlbox schafft 20 °C unterhalb der Umgebungstemperatur. Dafür kostet die Mobicool-Box auch etwas weniger.



Auch interessant:

Dachboxen & Fahrradträger: Günstige Transportlösungen am Prime Day

Dachboxen gibt es zwar sowohl auf Amazon als auch am Prime Day nicht in Hülle und Fülle, ein Angebot sticht jedoch in dieser Kategorie heraus: die Thule Motion 3 XL. 13 Prozent Rabatt mögen auf den ersten Blick nicht nach viel klingen, sind aber dennoch knapp 117 Euro Nachlass auf den schwedischen Marken-Dachkoffer. Passend dazu gibt es die Universal-Relingträger Fischer Topline L zum Prime Day 2025 mit 32 Prozent Mitglieder-Rabatt.



Mit 44 Prozent oder 205 Euro Ersparnis ist der Fischer ProlineEvo 3 der Kupplungs-Fahrradträger mit dem höchsten Sparpotenzial am Amazon Prime Day 2025. Mit 40 Prozent Rabatt ist der Atera-Strada-E-Bike-Kupplungsträger aber kein schlechteres Angebot – wenn dieser Träger auch nur zwei Schienen hat. Da der Ausgangspreis aber höher war, ist der Nachlass insgesamt sogar größer: 236 Euro können Prime-Mitglieder beim Atera-Träger sparen!



>> Hier gehts zu unserer Angebots-Übersicht zu Fahrradträgern am Prime Day 2025

LED-Glühbirnen: Legale Nachrüstungen mit bis zu 44 Prozent Rabatt

Legal LED-Scheinwerfer nachrüsten ist nach wie vor ein schwieriges Unterfangen – zumindest wenn es um das Thema Voraussetzungen geht. In Deutschland sind noch immer ausschließlich Osram und Philipps dazu befähigt, Retrofits für die Umrüstung von Standard-Halogen auf LED anzubieten. Hinzu kommt: Autofahrer:innen müssen die Kompatibilität mit dem eigenen Fahrzeug- und Scheinwerfermodell vor Einbau checken und anschließend die ABE ausgedruckt ständig mitführen.

Nun die gute Nachricht: Am Prime Day 2025 sind auch die legalen Nachrüstungen besonders günstig zu haben. So zum Beispiel die Osram Night Breaker H7-LED "Smart" mit 44 Prozent Rabatt – was immerhin eine Ersparnis von knapp 56 Euro zum Normalpreis ergibt.



Die H7 "Speed" der Osram-Night-Breaker-LED-Serie, die eine besonders schnelle Nachrüstung ohne weiteres Zubehör bei kompatiblen Modellen verspricht, kostet am Prime Day 39 Prozent, beziehungsweise 62 Euro weniger als sonst.



>> Hier gehts zu unserer Angebots-Übersicht zu LED-Glühbirnen am Prime Day 2025

Pflege & Wartung: Die besten Deals auf Batterielader, Öle, Reiniger & Co.

Prime-Day-Angebote für Batterieladegeräte & Starthilfe-Powerbanks

Sommerzeit ist Reisezeit – und wer mit dem Auto in den Urlaub startet, sollte auf eine zuverlässige Bordelektrik achten. Denn gerade bei selten genutzten Fahrzeugen oder längeren Standzeiten steigt das Risiko einer entladenen Starterbatterie. Die Lösung: ein gutes Batterieladegerät. Den Anfang macht das Ctek MXS 10, das zum Amazon Prime Day 2025 um ganze 86 Euro, beziehungsweise 43 Prozent im Preis reduziert ist. Das Modell soll sich laut Hersteller besonders zum Laden und Warten von größeren 12-V-Blei-Säure-Batterien eignen, wie sie in Hochleistungsfahrzeugen oder Wohnmobilen verbaut sind. Zusätzlich kann das Gerät im sogenannten Supply-Modus als 12-V-Stromquelle fungieren – etwa beim Batteriewechsel.



>> Hier gehts zu unserer Angebots-Übersicht zu Batterieladegeräten am Prime Day 2025

Die Batterie ist bereits leer und schnelle Pannenhilfe ist gefragt? Auch hier hat der Prime Day die passenden Angebote parat. Etwa die Trekure 3000A-Starthilfe-Powerbank mit 38 Prozent Nachlass.



>> Hier gehts zu unserer Angebots-Übersicht zu Starthilfe-Powerbanks am Prime Day 2025

Prime-Day-Angebote für Motoröle

Und selbst Verschleißmittel wie Motoröle gibt es am Prime Day günstiger. So lassen sich etwa auf den Fünf-Liter-Kanister Castrol Magnatec 5W30 C2 (Freigaben: PSA B71 2290; FIAT Meets 9.55535-S1) bis zu 51 Prozent sparen. Auch das Liqui Moly Longlife III mit Viskositätsklasse 5W30 ist um knapp die Hälfte des Normalpreises reduziert. Weitere Ölsorten auf Amazon sind hier zu finden.



Prime-Day-Angebote für Auto-Reinigungsmittel

Auch bei der Autoreinigung können Prime-Mitglieder sparen. Den Felgenreiniger Sonax "Felgenbeast" in der Ein-Liter-Flasche – übrigens der Drittplatzierte in unserem Felgenreiniger-Test – kostet am Prime Day 44 Prozent unter Normalpreis. Die passende Felgenbürste mit Prime-Day-Rabatt stammt von Meguiar's und nennt sich "Supreme Wheel Brush". Das Putzutensil kommt mit einem Exklusivrabatt von 38 Prozent.



Auch Polieren wird mit dem Dr. Wack A1 Speed Polish günstiger. Am Prime Day 2025 kostet das Poliermittel 44 Prozent weniger.



Weitere Angebote rund ums Auto: Sparen am Prime Day