Kindersitze mit Rabatten: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Autozubehör. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen rund um Kindersitze umgesehen und sie hier zum Nachshoppen gesammelt!

Übrigens: Die Prime-Day-Angebote gelten exklusiv für Prime-Kund:innen.

Kindersitze und Sitzerhöhungen: Knapp ein Drittel günstiger

Mit 33 Prozent oder knapp 70 Euro Rabatt Britax-Römer Kidfix M das beste Angebot unter den herkömmlichen Kindersitzen für Kinder bis 12 Jahre. Laut Hersteller ist der Isofix-Sitz für Kinder zwischen 100 und 150 cm Körpergröße gedacht, die Kopfstütze lässt sich an die Sitzposition des Kindes anpassen.



Von Aufbau und Funktion ist der Britax Römer Discovery Plus 2 dem Kidfix M recht ähnlich. Das Beste an diesem Angebot: Es gilt für alle vier Farben – Dusty Rose, Night Blue, Midnight Grey und Space Black – des Marken-Kindersitzes.



Ebenfalls für Kinder von 100 – 50 cm Körpergröße ist der Cybex Gold Solution S2 i-Fix gedacht. Am Prime Day 2025 können Amazon-Prime-Mitglieder beim Kauf des Sitzes bis zu 50 Euro beim Kauf sparen – allerdings nur in den Farben Lava Grey und Ocean Blue.



Der Britax Römer Evolvafix ist bereits für Kinder ab 76 cm Körpergröße gedacht und schließt damit direkt an die Babyschale an. Am Amazon Prime Day 2025 gewährt der Versandriese 27 Prozent Rabatt, was einer Ersparnis von fast 70 Euro entspricht!



Weitere interessante Kindersitz-Angebote:

Mitwachsende Sitze von Geburt bis 150 cm: Bis zu 122 Euro günstiger

Mit bis zu 122 Euro Rabatt lässt sich mit keinem anderen Kindersitz am Prime Day 2025 mehr Geld sparen, als mit dem Maxi-Cosi Emerald 360 S. Der mitwachsende Autositz soll laut Hersteller von der Geburt bis zum zwölften Lebensjahr – also bis zum Ende der Kindersitzpflicht – genügen. Damit das funktioniert, lässt sich der Sitz von der Babyschale über den Reboarder bis zur Sitzerhöhung umbauen und stets von Liegeposition, Lehnenstellung und Breite angepasst werden. Eine Isofix-Station benötigt der Sitz ebenfalls nicht, das Halterungssystem ist bereits in der Basis integriert.



Der mitwachsende Fourward Baby Autositz für Kinder von 40 bis 150 cm Körpergröße ist am Amazon Prime Day 2025 ebenfalls im Angebot. Prime-Mitglieder sparen beim Kauf 15 Prozent.

Auch der drehbare Kindersitz Reecle 360, der von Geburt bis zum zwölften Lebensjahr mitwächst, ist am Amazon Prime Day um 15 Prozent im Preis gesenkt. Neben der Farbe Grau gibt es den Reecle-Kindersitz auch in Rot vergünstigt, aber natürlich nur für Prime-Mitglieder!



Babyschalen: Maxi-Cosi mit 34 Prozent Rabatt am Prime Day

Unter den Babyschalen gibt es aktuell nur ein einziges Angebot am Prime Day 2025. Doch dieses kann sich sehen lassen: Der Maxi-Cosi Pebble 360 kostet für exklusiv für Prime-Mitglieder 78 Euro weniger – was eine Ersparnis von 34 Prozent ist. Neben der Farbe Essential Green ist auch der Pebble 360 in Essential Graphite reduziert. Wichtig: Das Angebot umfasst nicht die Basisstation FamilyFix 360, die für die Befestigung per Isofix im Auto benötigt wird.