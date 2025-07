Kühlboxen für Auto und Wohnmobil: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Autozubehör. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen rund um Kühlboxen umgesehen und sie hier zum Nachshoppen gesammelt!

Kühlboxen am Prime Day: Bis zu 55 Prozent sparen

Sommer bedeutet automatisch auch Sommerferien. Die ersten Bundesländer haben schon schulfrei, bis zum 01. August ist mit Bayern auch das letzte Bundesland im Urlaubsmodus. Und damit rollen auch wieder die Blechlawinen auf den Autobahnen los, um sich ihren Weg gen Urlaubszielen in ganz Europa zu bahnen. Was darf nicht fehlen? Eine gute Kühlbox, selbstverständlich. Und das weiß auch Amazon. Mit das höchste Sparpotenzial unter den Autozubehör-Produkten gibt es beim Versandriese am Prime Day 2025 daher auch bei den praktischen Kühlgeräten für unterwegs.

Den Start macht direkt die Dometic CK 40D Hybrid, die zu den Aktionstagen um ganze 55 Prozent im Preis gesenkt ist. Die 40-l-Kühlbox lässt sich sowohl an der 12-V-Steckdose im Auto als auch an der herkömmlichen 230-V-Steckdose betreiben und kühlt Lebensmittel auf bis zu -15 °C herunter. Tipp: Auf die Maße achten! Mit 51 cm Tiefe, 52 cm Breite und 45,5 cm Höhe nimmt die Box ziemlich viel Platz im Kofferraum weg.



Es geht aber auch deutlich kompakter, wie die Kühlbox "KK" mit 20 l Fassungsvermögen von AEG Automotive beweist. Auch sie kostet am Prime Day 2025 auf Amazon nicht einmal die Hälfte des UVP. 52 Prozent Rabatt gibt es auf die AEG-Kühlbox, die sich ebenfalls per 12- oder 230-V-Steckdose mit Strom versorgen lässt. Die Temperaturspanne im Inneren reicht von +10 bis -15 °C, so der Hersteller.



Mit ebenfalls 52 Prozent Rabatt lockt auch die Dometic CDF18 am Prime Day. Sie ist nochmal eine Spur kleiner und findet so sicherlich auch neben dem Urlaubsgepäck im Kofferraum einen Platz. Das Fassungsvermögen liegt zwar nur bei 18 l, dafür ist diese Kühlbox dank 12- oder 24-V-Stromanschluss auch für den Betrieb im Lkw geeignet. Laut Hersteller erreicht der Kühlraum der kleinen Kühlbox bis zu -18 °C.



Auch mit zwei Kühlboxen von Mobicool lässt sich am Amazon Prime Day 2025 besonders viel sparen. Im Angebot ist unter anderem die Mobicool ME24 mit 23 l Fassungsvermögen – und damit die kleinere Version unseres Kühlboxen-Testsiegers. 51 Prozent Ersparnis sind an den Aktionstagen für Prime-Mitglieder drin! Die kompakte Box lässt sich per 12- oder 230-V-Steckdose mit Strom versorgen und kühlt den Inhalt auf maximal 18 °C unter Umgebungstemperatur – also nicht für Tiefkühlkost zu empfehlen! Dafür ist die kompakte Box auch ohne Rabatt bereits sehr günstig!

Exakt die Hälfte des Normalpreises bleibt am Amazon Prime Day bei der Kühlbox MQ40A von Mobicool stehen. Die knapp 40 l fassende Kühlbox bietet laut Hersteller Platz für bis zu 53 Getränkedosen oder sechs 1,5-l-Flaschen. Aber auch hier reicht die Kühlleistung nur, um das Innere um 18 °C unter die Außentemperatur zu bringen. Für gekühlte Getränke auf dem Campingplatz oder auf der Urlaubsfahrt sollte das dennoch genügen. Gratis dazu gibt es die robuste Optik mit Aluminium-Außenhülle und Tragegriffen.



Weitere interessante Kühlboxen-Angebote am Prime Day 2025