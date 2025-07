Waschsauger: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Hilfsmittel für die Autoreinigung. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen rund um Waschsauger für die schonende Polster- und Teppichreinigung umgesehen und sie hier zum Nachshoppen gesammelt!

Übrigens: Die Prime-Day-Angebote gelten exklusiv für Prime-Kund:innen.

Waschsauger: Bis zu 49 Prozent am Prime Day sparen

Waschsauger kennt man hauptsächlich aus dem Haushalt oder bei der Profi-Innenraumaufbereitung. Doch auch im Auto können die Geräte einiges leisten, um alten, eingestaubten oder strapazierten Polstern wieder neues Leben einzuhauchen – in Form einer Tiefenreinigung mit Wasser und speziellen Reinigungsmitteln. Den Anfang macht der CleanMaxx Pro Power mit 600 W Saugleistung. Amazon-Prime-Mitglieder können sich vom 8. bis zum 11. Juli auf einen Rabatt von ganzen 49 Prozent freuen! Das kompakte Gerät ist zwar kabelgebunden, mit fünf Metern Kabellänge sollte die Reinigung in der Garage jedoch problemlos möglich sein.



Mit einem 400-W-Motor geht auch der Haushof StainZapper gegen Flecken vor – und kostet am Prime Day für Mitglieder 25 Prozent weniger. Das Gerät ist noch eine Spur kompakter, asl der CleanMaxx-Sauger und bietet daher auch einen kleineren Frisch- und Abwassertank, wiegt dafür aber auch nur knapp 3,4 kg. Mit drei Meter Kabellänge ist die Verwendung im Auto ohne Verlängerungskabel jedoch kaum möglich.



Ebenfalls 25 Prozent lässt sich am Prime Day beim Kauf des Waschsauger Bissell Little Green sparen. "Little Green" ist Programm: Kompakte Maße, grünes Gehäuse, das ist der Mini-Waschsauger des Markenherstellers. Der Motor leistet zwar nur 340 W, mit 4,6 m Kabellänge ist die Arbeit im Auto aber dennoch möglich.



Praktisch für alle ohne Garage oder Steckdose in der Nähe des Autostellplatzes: Der Kärcher SE 3-18 Compact Akku-Waschsauger. Am Amazon Prime Day dürfen sich Mitglieder immerhin über einen Rabatt von 30 Euro, beziehungsweise 18 Prozent freuen. Akku- und Ladegerät müssen zwar extra erworben werden, wer jedoch schon andere 18-V-Akkugeräte von Kärcher hat, kann den kleinen Waschsauger dank Wechselakku ohne Aufwand integrieren.



Mit zehn Prozent Rabatt lockt der Philips 3000 Series Waschsauger am Prime Day. Der kompakte Sauger in "modernem, minimalistischem Stil", so die Beschreibung des Herstellers, kommt mit einem Selbstreinigungsprogramm und sanften Mikrofaserrollen – und ist somit auch Hartboden-verträglich.



Polsterreiniger-Konzentrate: Auch hier am Prime Day sparen

Speziell für den Einsatz in Wasch- und Nasssaugern ist das Polsterreiniger-Konzentrat von Treufix optimiert worden, kann jedoch auch manuell mit einer Bürste aufgetragen werden. Am Prime Day kostet das Konzentrat in der Ein-Liter-Flasche 28 Prozent weniger. Mit einem Mischverhältnis von knapp 3:10 bis 5:10 mit Wasser – je nach Verschmutzungsgrad – ist das Mittel zudem recht ergiebig.



Beim Polsterreiniger-Konzentrat von Emma Grün darf das Mischverhältnis sogar 1:20 betragen, daher genügt auch eine 750-ml-Flasche für einige Reinigungsanwendungen. Am Amazon Prime Day 2025 kostet der Reiniger auf natürlicher Basis 25 Prozent weniger.