Günstige tragbare Solaranlagen: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Auto- und Campingzubehör. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen rund um tragbare Solaranlagen und Powerstations umgesehen und sie hier zum Nachshoppen gesammelt!

Mobile Solaranlagen bis zu 1800 Euro günstiger: Die besten Prime-Day-Angebote

Eines der wohl größten Schnäppchen am lässt sich mit einer tragbaren Solaranlage machen: Um glatte 1800 Euro – oder um 62 Prozent – ist der Jackery Solargenerator "2000 Pro" inklusive gleich zweier Solarsaga 200-Solarpaneele an den Angebotstagen im Juli im Preis gesenkt. Damit könnten sich Campingfans in Theorie gleich zwei Solargeneratoren à 2160 Wh Speicherkapazität kaufen und würden immer noch weniger als den Normalpreis eines Solargenerators zahlen. Mit 4400 W Spitzenabgabeleistung schreckt die Powerstation auch vor großen Elektrogeräten nicht zurück.



Kompakter und für weniger Strombedarf konzipiert ist die Anker Solix C1000 im Set mit einem 400-W-Solarpanel. Am Amazon Prime Day 2025 können Prime-Kund:innen bis zu 800 Euro beim Kauf des tragbaren Solargenerators mit 1056-Wh-Akku sparen.



Mit 41 Prozent Rabatt bietet auch der Allpowers-Solargenerator R600 hohes Sparpotenzial am Amazon Prime Day! Das Set besteht aus einem kompakten Solargenerator mit lediglich 299 Wh Akkukapazität und einem 100-W-Solarpanel. Damit ist es sehr handlich und eignet sich etwa für Campingtrips im (Dach-)Zelt oder kompakten Campingbussen ohne viel Stauraum.



Und nochmal Solaranlagen-Platzhirsch Jackery: Die Jackery 2000 v2 ist die kompaktere, aber auch etwas schwächere Version der 2000 Pro. Die Ausgangsleistung beträgt nur 2200 W, der Akku fasst 2042 Wh und im Set ist auch nur ein 200-W-Solarpanel enthalten. Das macht sie jedoch auch allgemein günstiger. Am Prime Day 2025 senkt Amazon den Preis nochmals um 900 Euro!



Powerstations ohne Solarpanel: Bis zu 44 Prozent sparen

Wer bereits ein tragbares Solarpanel hat oder den Generator ohnehin nur als tragbaren Stromspeicher nutzen möchte, kann mit der EcoFlow Delta 2 Max bis zu 44 Prozent am Prime Day 2025 sparen. Mit 2048 Wh fasst der Akku der EcoFlow-Powerstation nur minimal weniger als der der Jackery 2000 Pro. Mit 3000 W Ausgangsleistung können problemlos mehrere Elektrogeräte über die 13 vorhandenen Anschlüsse (inklusive mehrerer USB-A- und -C-Ports) geladen und betrieben werden. Weniger Strombedarf? Dann bietet sich die Basisversion EcoFlow Delta 2 mit nur 1024 Wh für mehrere hundert Euro weniger an. Auch sie gibt es am Prime Day günstiger, Prime-Mitglieder sparen 40 Prozent.



Und auch hier gibt es ein am Prime Day ein Angebot auf eine Jackery-Powerstation. Die Jackery Explorer 1000 v2 fällt insbesondere durch ihren großen Tragegriff auf. Die kompakte Powerstation kostet an den Deal-Tagen im Juli für Prime Mitglieder 40 Prozent weniger, was die kleine Box zu einem sehr erschwinglichen Stromspeicher für unterwegs macht – wenn auch "nur" mit 1070 Wh Akkukapazität.



Ein weiterer großer Name unter den tragbaren Powerstations ist Bluetti. Beim Kauf der Bluetti Elite 200 V2, einem neuen Modell für 2025, können Prime-Mitglieder aktuell ganze 40 Prozent vom Normalpreis sparen.



Weitere Angebote auf tragbare Solaranlagen und Powerstations