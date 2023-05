Ein gepflegtes Auto zieht bewundernde Blicke auf sich, doch oft geraten die Felgen dabei leicht in Vergessenheit. Dabei sind sie nicht nur ein wichtiges Designelement, sondern auch starken Belastungen durch Straßenschmutz, Bremsstaub und Witterungseinflüsse ausgesetzt. Mit unseren Empfehlungen zur Felgenversiegelung schaffen Sie eine perfekte Schutzschicht für strahlende Felgen.

Wie funktioniert eine Felgenversiegelung und welche Vorteile bietet sie?

Eine Felgenversiegelung ist eine Schutzbeschichtung, die speziell für die Felgen eines Autos entwickelt wurde. Sie besteht in der Regel aus einer hochwertigen Polymer- oder Keramikformel, die auf die Oberfläche der Felgen aufgetragen wird. Die Versiegelung bildet eine unsichtbare Schutzschicht, die eine Vielzahl von Vorteilen bietet. In erster Linie besitzt Felgenversiegelung die Funktion, eine hydrophobe Barriere zu schaffen. Das bedeutet, dass Wasser, Schmutz, Bremsstaub und andere Verunreinigungen weniger haften und leichter abgewaschen werden können. Somit bleibt die Felgenoberfläche länger sauber und der Reinigungsaufwand wird minimiert. Zudem bietet die Felgenbeschichtung einen langanhaltenden Schutz vor Korrosion, Rost und Oxidation sowie in den Sommermonaten vor starker vor UV-Strahlung oder im Winter vor Streusalz.

Mit der Felgenversiegelung von Dr. Wack (400 ml) kann ein Festsetzen des Schmutzes vermieden werden. Zudem sorgt das Felgen-Wachs laut Hersteller durch eine spezielle Formel für eine schnellere und leichtere Reinigung. Außerdem ist es hitzebeständig, was gerade in der Sommerzeit von nicht zu unterschätzendem Vorteil ist und hat einen Lang anhaltenden Abperleffekt. Die Felgenversiegelung ist für alle glänzenden Felgen geeignet.



Welche Produkte eignen sich am besten zur Felgenversiegelung?

Es gibt einige Produkte, die sich opitmal zur Pflege für Ihre Felgen eignen. Im Folgenden stellen wir einige Highlights für die Felgenversiegelung vor.

SONAX XTREME Felgenschutzversiegelung

Einen effektiven Schutz für Felgen bietet die Sonax Xtreme Felegenschutzversiegelung (250 ml). Die Felgenbeschichtung erzeugt laut Hersteller eine hydrophobe Schutzbarriere gegen Verschmutzungen wie unter anderem Bremsstaub und Salz. Praktisch: Das Spray lässt sich leicht auftragen und muss nicht mit einem Tuch nachgewischt werden. Die Felgenschutzversiegelung ist für alle Felgenarten geeignet.



ARMOR ALL SHIELD Felgenversiegelung

Eine einfache Reinigung der Felgen verspricht auch die Felgenversiegelung von Armor All Shield (300 ml). Mit dem Pflegemittel lassen sich Bremsstaub und Verunreinigungen einfach vorbeugen. Zudem wird die nächste Reinigung der Felgen deutlich erleichtert. Die Wirkung des Mittels soll etwa vier Wochen anhalten.



NIGRIN Performance Felgenversiegelung

Für eine neuwertige Optik der Felgen sorgt die Nigrin Performance Felgenversiegelung (300 ml). Die Kombination aus natürlichen und synthetischen Wachsen bietet laut Hersteller eine schmutzabweisende und wetterfeste Langzeit-Konservierung. Die Felgenversiegelung ist für alle Aluminium-, Stahl-, verchromten, und polierten Felgen geeignet.



Detailify Felgen Keramikversiegelung

Einen Schutz für die komplette Saison verspricht die Felgenversiegelung Ceramy von Detailify. Durch die keramische Basis der Felgenversiegelung ist sie lange haltbar und hält zuverlässig Schmutz, Bremsstaub und Flugrost ab. Im Preis-Leistungs-Verhältnis ist sie zwar etwas weiter oben angesiedelt, kommt aber inklusive Tuch und Applikatorpad.



ShinyChiefs RIM SHIELD Set Felgenversiegelung

Ebenfalls im Set mit Mikrofasertuch und Applikatorist die Rim Shield Felgenversiegelung von Shinychiefs (200 ml) erhältlich. Die Versiegelung sorgt für eine beständige und langanhaltende Antihaftbeschichtung, ist außerdem hitzebeständig und bewahrt den strahlenden Glanz der Felgen.



SEAL-IT Felgenversiegelung

Eine effiziente und langanhaltende Versiegelung bietet das Felgenversiegelungsspray von Seal-It (250 ml). Durch den hochwirksamen Schutz verspricht der Hersteller bis zu 10.000 Kilometer saubere und schmutzabweisende Felgen. Kund:innen loben in Rezensionen vor allem die einfache Anwendung.

Nanolex SiSplash

Die hochwertige Felgenversiegelung von Nanolex entfaltet sofort ihre Wirkung auf sowohl nassen als auch trockenen Oberflächen. Zusätzlich zeichnet sich Nanolex SiSplash durch exzellente hydrophobe Eigenschaften aus, die Wasser einfach abperlen lassen.



Wie wird Felgenversiegelung aufgetragen?

Zwar kann die Anwendung und genaue Vorgehensweise je nach Produkt und Hersteller variieren, aber wir zeigen Ihnen eine allgemeine Anleitung zur Auftragung von Felgenversiegelung.

Vorbereitung: Zu Beginn sollten die felgen gründlich gereinigt werden, um Schmutz, Fett und Rückstände zu entfernen. Spülen Sie die Felgen gründlich mit Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend vollständig ab. Für hartnäckige Verschmutzungen kann auch ein speziellen Felgenreiniger Abhilfe schaffen.

Produktanwendung: Die Felgenversiegelung sollte stets gemäß den Anweisungen des Herstellers aufgetragen werden. Für eine gleichmäßige Verteilung der Felgenbeschichtung kann ein weiches Mikrofasertuch oder ein Applikatorpad genutzt werden. Dies gibt es oft als Kombi-Produkt wie zum Beispiel beim ShinyChiefs RIM SHIELD Set dazu.

Einwirkzeit: Nach dem Auftragen sollten Sie die Felgenversiegelung erstmal einwirken lassen. Je nach Produkt dauert die Einwirkzeit etwa zehn bis dreißig Minuten. Während dieser Zeit kann die Versiegelung aushärten und eine schützende Schicht bilden.

Überschuss entfernen: Ist die Einwirkzeit abgelaufen, kann die überschüssige Felgenversiegelung, zum Beispiel an Stellen, an denen sie zu dick aufgetragen wurde, mit einem sauberen Mikrofasertuch entfernt werden. Dabei sollte besonders sorgfältig gearbeitet werden, damit keine Rückstände auf der Felgenoberfläche zurückbleiben.

Aushärten lassen: Zum Schluss sollte die Felgenversiegelung gemäß den Herstelleranweisungen vollständig ausgehärtet werden lassen. Dies kann einige Stunden oder sogar über Nacht dauern, abhängig von der spezifischen Versiegelung. Außerdem ist es grundsätzlich ratsam, die Felgenversiegelung in einer gut belüfteten Umgebung aufzutragen und geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe zu tragen.



Wie lange hält eine Felgenversiegelung und wie oft sollte sie erneuert werden?

Die Haltbarkeit einer Felgenversiegelung kann je nach Produkt, Anwendungsweise, Umwelteinflüssen und der Pflege der Felgen variieren. In der Regel kann eine gut aufgetragene Felgenversiegelung mehrere Monate bis zu einem Jahr oder länger halten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit im Laufe der Zeit allmählich nachlassen kann.

Kann man eine Felgenversiegelung selbst durchführen?

Eine Felgenversiegelung kann sowohl von Autobesitzer:innen selbst durchgeführt als auch von professionellen Detailer:innen oder einer Autowerkstatt erledigt werden. Welche Wahl Sie treffen, hängt dabei von mehreren Faktoren ab. Wie viel Vorerfahrung mit Fahrzeugpflege und im Umgang mit Versiegelungen ist vorhanden? Es ist wichtig zu beachten, dass eine sorgfältige Vorbereitung und korrekte Anwendung der Felgenversiegelung entscheidend sind, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie sich also unsicher sind oder keine Erfahrung haben, ist es ratsam, sich an Profis zu wenden, um sicherzustellen, dass die Felgen langanhaltend versiegelt werden. Beachten sollte man dabei allerdings, dass für eine professionelle Felgenversiegelung höhere Kosten entstehen können.

