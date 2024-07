Traditionsbruch bei Alfa Romeo

Die markante Form des Alfa-Romeo-Kühlergrills ist ein Markenzeichen, das seit Jahrzehnten besteht. Doch neue EU-Vorschriften erfordern Anpassungen – ein bedeutender Wandel für die Traditionsmarke. Was das nun für die Positon des Kennzeichens bedeutet.

Alfa Romeo ist eine der ältesten Automarken der Welt und zeichnet sich seit den 1930er-Jahren durch die charakteristische Form des Kühlergrills aus. Der sogenannte Scudetto, ein dreieckiger Kühlergrill, zieht sich tief an der Fahrzeugfront herunter. Da ein zentrales Kennzeichen die Spitze dieses Grills immer verdeckt hätte, wurden die Nummernschilder bei Fahrzeugen der Marke bisher je nach Verkehrsrichtung seitlich unter dem Scheinwerfer angebracht.

Bruch mit der Tradition

Diese langjährige Tradition der seitlich angebrachten Kennzeichen endet nun. Die nächste Generation von Giulia, Stelvio und anderen Modellen wird mittige Nummernschilder erhalten. Der Grund liegt in einer neuen EU-Gesetzgebung. Diese betrifft die allgemeinen Sicherheitsvorschriften zum Schutz von Fußgängern bei einem Zusammenstoß. Alfa-Designchef Mesonero Romanos erklärt gegenüber der Autocar, dass die Homologationsvorschriften für den Fußgängerschutz keine seitliche Anbringung des Nummernschilds mehr erlauben.

Historische Ausnahmen und aktuelle Modelle

Für eingefleischte Alfa-Romeo-Fans mag dies ein herber Schlag sein, besonders für diejenigen, die glauben, dass echte Alfa Romeos das Kennzeichen an der Seite tragen sollten. Allerdings gibt es in der Geschichte von Alfa Romeo zahlreiche Ausnahmen dieser Regel. Bekannte Beispiele sind der 1968er Giulia, der das Nummernschild zentral unter dem Scudetto an der Stoßstange trägt oder auch der Alfasud und der GTV. Der neue Alfa Romeo Junior verwendet ebenfalls bereits diese Lösung.

Bald werden die Kennzeichen bei Alfa Romeo zentral angebracht. Foto: Stellantis

So geht es künftig bei Alfa Romeo weiter

Interessanterweise benötigt der Alfa Romeo Junior wie auch die kommenden Generationen von Stelvio und Giulia aufgrund des rein elektrischen Antriebs keinen Kühlergrill mehr. Alfa Romeo möchte den Scudetto jedoch aus Traditionsgründen weiterhin prominent inszenieren. Bisher gebaute Giulias dürfen ihre versetzten Kennzeichen behalten. Es bleibt abzuwarten, ob die Entscheidung, das Kennzeichen nicht mehr seitlich anzubringen auch die Konstruktion von Fahrzeugen beeinflussen wird, die außerhalb der 27 EU-Länder verkauft werden.

Alfa Romeo steht damit vor großen Herausforderungen und neuen Chancen. Die Marke hat eine lange Geschichte sowie eine treue Fangemeinde, aber sie muss sich auch an kommende Anforderungen und Vorschriften anpassen. Mit der Elektrifizierung ihrer Fahrzeugpalette und der Beibehaltung traditioneller Designelemente wie dem Scudetto versucht Alfa Romeo, die Balance zwischen Tradition und Innovation zu finden. Dies könnte der Schlüssel sein, um die Marke in die Zukunft zu führen und gleichzeitig ihre Identität zu bewahren.