Als Alfa Romeo Giulia GTA (2020) kommt die Sportlimousine jetzt leichter, aggressiver und der 2,9-Liter-V6-Motor noch stärker. Wir haben erste Fotos und den Preis!

Die heiß ersehnte Alfa Romeo Giulia GTA (2020) hat nun ihren Start im Konfigurator auf der Alfa-Romeo-Seite hingelegt, zum Preis von 173.000 Euro. Pünktlich zum 110. Jubiläum der Marke sollen dann auch die ersten Giulia GTA auf Straßen und Rennstrecken losgelassen werden. Die ultimative Giulia greift tief in die Traditionskiste und holt mit GTA einen Namen aus der Versenkung, der bereits in den 1960er-Jahren zum Mythos im Motorsport wurde und Anfang der 2000er in den Modellen 147 und 156 nochmal für Furore sorgte. GTA steht für Gran Turismo Alleggerita (sprich: Alledscherita) und klingt wahnsinnig dynamisch. Ganz im Gegenteil zur deutschen Übersetzung: GT mit Leichtbauweise. Für die Alfa Romeo Giulia GTA (2020) bedeutet das konkret 100 Kilogramm weniger Gewicht, die der auf 540 PS erstarkte 2,9-Liter-V6-Biturbomotor gen Horizont schießen muss. Damit gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,6 Sekunden – 0,3 Zähler schneller als die QV. Als besonderes Schmankerl zeigen die Mailänder gleich noch eine extremere Version namens GTAm. Der eingefleischte Alfisto weiß natürlich, was das bedeutet: Eine Version speziell für den Renneinsatz. Tatsächlich hat es Alfa aber geschafft, der entkernten Limousine mit Überrollkäfig und mächtigem Flügelwerk eine Straßenzulassung zu verschaffen.

Alfa Romeo Giulia GTA (2020) mit erstarktem V6-Motor

Egal, ob Alfa Romeo Giulia GTA (2020) oder GTAm – irrwitzig sind sie beide. Auf Basis der bereits ziemlich sportlichen Giulia QV, spendieren die Mailänder der GTA-Limousine neue Seitenschweller, einen Kohlefaser-Frontsplitter, eine höhere Spoilerlippe am Kofferraum, eine zweiflutige Akrapovic-Auspuffanlage, umrahmt von einem voluminösen Diffusor sowie 20-Zoll-Felgen mit Zentralverschluss. Unter dem aggressiven Styling der Alfa Romeo Giulia GTA (2020) kümmerten sich die Ingenieure um die Überarbeitung von Federn, Dämpfern und Buchsen. Die Gewichtsreduktion bewerkstelligt Alfa mit der Karbonifizierung von Antriebswelle, Dach, Radkästen und Schalensitzen. Im Innenraum fällt der fast schon verschwenderische Umgang mit Alcantara an Türverkleidungen, Armaturenbrett, Säulen, Sitzflächen und Lenkrad auf. Und was die Italiener nicht mit dem griffigen Kunstleder beziehen, das ist in Karbon-Dekor gehalten. Der GTAm legt in vielerlei Hinsicht nochmal eins drauf und kommt ohne Rücksitzbank, Türverkleidungen und Türgriffen, dafür aber mit Schalensitzen samt Sechspunkt-Gurten und Halterungen für Helm und Feuerlöscher. Die seitlichen und hinteren Scheibenrahmen bestehen aus Lexan, einem ultraleichten Material, das im Motorsport Verwendung findet. Die aktive Aerodynamik stammt aus der Formel 1.

Preis für die Alfa Romeo Giulia GTA (2020)