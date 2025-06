Mit neuer Front, frischen Designideen und neuem Beinamen geht der modellgepflegte Campervan Adria Twin Twin (2024) an den Start. Wir kennen den Preis und die Details des "zweifachen Zwillings"auf Basis des neuen Fiat Ducato.

Per App sind alle relevanten Systeme steuerbar.

Clevere Lösungen schaffen Stauraum und sorgen für Ablageflächen, die in vielen Canpervans sonst oft Mangelware sind.

Die Küchenzeile fällt in den meisten Grundrissen klein aus – ist aber mit Zweiflammen-Gasherd, Spüle und serienmäßigem 84-l-Kühlschrank gut ausgestattet.

In die Dinette des Adria Twin Twin fällt viel Tageslicht. Dank des Multifunktionstischs wird der Platz optimal ausgenutzt.

Preis: Adria Twin Twin (2024) ab 58.499 Euro

Doppelname? Tatsächlich! Als Adria Twin Twin (2024) steht das Basismodell der Campervan-Baureihe (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) auf den Händlerhöfen. Das erste "Twin" steht dabei für die "Twin"-Baureihe, das zweite "Twin" benennt das Einstiegsmodell und setzt es so von den höheren Varianten Adria Twin Supreme und Adria Twin Sports ab, die zusätzlich über übereinander liegende Doppelbetten beziehungsweise ein Aufstelldach verfügen. Ansonsten bleibt es beim bewährten Campervan-Konzept aus Slowenien. Gebettet zwischen Adria und Alpen kennen sich Menschen dort bestens mit Outdoor-Aktivitäten aus. Es wundert daher nicht, dass sich der slowenische Wohnmobilhersteller mit dem Adria Twin Twin (2024), den es zu einem Preis ab 58.499 Euro zu kaufen gibt, genau an diese den Aktivurlaub favorisierte Zielgruppe richtet.

Alle Camper der Baureihe bieten Sitzplätze für vier Personen und Schlafplätze für mindestens zwei Personen. Die neu sortierte Modellpalette beginnt am unteren Ende der Skala beim Adria Twin Twin 540 SP mit 5410 mm Außenlänge und endet beim 6360 mm langen Adria Twin Twin 640 SGX mit Hochstellbett oder Adria Twin Twin 640 SLB mit Einzelbetten. Für die beiden größten Campervan-Grundrisse des Adria Twin Twin (2024) werden, ungeachtet des gewählten Bettkonzepts, mindestens 61.599 Euro (Alle Preise: Stand Juni 2025) fällig. Während der Adria Twin Twin (2024) künftig ausschließlich auf dem Fiat Ducato basiert und nicht mehr auf Basis des Citroën Jumper angeboten wird, bietet Adria auch den größeren und luxuriöseren Twin Max auf MAN TGE-Basis weiterhin auch als Kastenwagen-Alternative für den größeren Geldbeutel an.

Doch zurück zu den regulären "Twin Twins". Die zum Modelljahr 2025 erfolgte Modellpflege des Adria Twin Twin (2024) konzentriert sich äußerlich im Wesentlichen auf das Facelift des Basisfahrzeugs. Und das eröffnet gerade im Außendesign viele neue Möglichkeiten. So kommt das Facelift jetzt mit neuen Stoßfängern, modifizierten Unterfahrschutzplatten und einem innovativen, aerodynamisch optimierten Kühlergrill daher. Zudem bietet der Twin Twin eine breite Auswahl an frischen Fiat-Außenfarben an, die über das serienmäßige Weiß hinausgehen.

Innenraum: leichte Materialien, durchdachter Multifunktionstisch

Auch bei der Gestaltung des Innenraums zeigte sich der slowenische Wohnmobilhersteller von seiner innovativen Seite, indem er die überschaubare Außenbreite des Campingfahrzeugs, die in allen Varianten bei 2050 mm liegt, bestmöglich ausnutzt. Im Dinettebereich kommt in allen Grundrissvarianten ein neuer, schlanker Tisch aus kratzfestem Oberflächenmaterial in Verwendung. Dazu gibt es eine Tischerweiterung und einen Multifunktionseinsatz für Gläser, Tassen und Flaschen sowie andere kleinere Gegenstände, der auch unabhängig vom Tisch während der Fahrt als Verstaumöglichkeit genutzt werden.

Angesichts von so viel Variabilität zeigt sich Denis Car, der zuständige Produktmanager bei Adria, entsprechend zufrieden: Bei der Entwicklung der neuen Generation der Reihe Adria Twin (2024) lag der Fokus demnach "auf einem Design, bei dem Komfort, Flexibilität und Funktionalität im Vordergrund steht". Zumindest im Bereich der Sitzgelegenheiten für Groß und Klein wurde dieser Anspruch im Wohnraum recht überzeugend eingelöst: So entsteht durch das ausgeklügelte Tischkonzept mehr Beinfreiheit für alle Mitreisenden und für mitgeführte Kindersitze. Der abnehmbare große Tisch an Bord des Adria Twin Twin (2024) bietet bis zu vier Personen Platz. Optional kann er auch als Outdoor-Möbel, etwa für das sommerliche Barbecue vor dem Camper, genutzt werden.

Der Küchenblock ist – zumindest von der Ausstattung her – größtenteils gleich. Alle Grundrisse erhalten ab Werk einen Zweiflammen-Gaskocher, eine abdeckbare Spüle sowie einen 84-l-Kompressor-Kühlschrank (optional: 138 l, grundrissabhängig). Anordnung und Größe unterscheiden sich je nach Modell. Gleiches gilt fürs Bad: Mit Dusche, WC und Waschbecken sind auch sie identisch ausgestattet, nur die Anordnung ändert sich, um etwa bei den kompakteren Modellen Platz zu sparen. Ein flexibles Raumbad wird jedoch nicht angeboten.

Übrigens trägt der slowenische Wohnmobilhersteller dem mit der Corona-Pandemie eingeläuteten Trend zum mobilen Arbeiten Rechnung. Und zwar insofern, als dass das Homeoffice durchaus auch ein bewohnbares Büro auf vier Rädern sein kann. So dient im Adria Twin Twin (2024) der neue, mit wenig Aufwand in Kombination mit der Adria Mach Smart App zum mobilen Arbeitsplatz gestaltbare Multifunktionsbereich als ein Homeoffice mit Straßenzulassung – hier unsere Tipps für Produkte zum mobilen Büro im Camper.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basisfahrzeug für die hier vorgestellten Modellvarianten dient ausschließlich der Fiat Ducato. Dessen 2,2-l-Dieselmotor leistet im Adria Twin Twin (2024) serienmäßig 140 PS (103 kW) und ist an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt. Für rund 3400 Euro Aufpreis kommt ein Achtstufen-Automatikgetriebe mit an Bord. Für knapp 6000 Euro mehr lässt sich der Vierzylinder-Motor auf die 180 PS (132 kW) leistende Variante "upgraden", die ausschließlich mit Automatikgetriebe und in zwei Fahrgestellvarianten mit 3500 kg oder als "Maxi" 4250 kg zulässiger Gesamtmasse zu bekommen ist.

Weitere hervorzuhebende Ausstattungsmerkmale sind das Panoramadach und die serienmäßig installierte Vorzeltbeleuchtung. Zu den empfehlenswerten Extras gehören die elektrische Zuziehhilfe für die Seitentüre, die elektrische Trittstufe sowie ein isolierter und beheizbarer Abwassertank, der standardmäßig 70 l fasst und gegen Aufpreis auf 130 l erweitert werden kann.