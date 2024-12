Kompakter Sport-Caravan von Adria

Der Adria Action 361 LH (2024) vereint ein kompaktes Äußeres mit schickem Design – verzichtet aber auf konsequenten Leichtbau. Dennoch bietet er viel Ausstattung auf kleinem Raum. Das ist der Preis!

Preis: Adria Action 361 LH (2024) ab 21.999 Euro

Kaum ein Caravan-Hersteller kommt ohne den kompakten Wohnanhänger mit "Sport"-Attitüde aus. Das bedeutet oft ausgefallenere Formen, mehr Designfolien und Farbakzente und einen variablen Innenraum bei kompakten Maßen. Und oft jede Menge Marketing, um der Outdoor-affinen Zielgruppe den schicken Caravan gegenüber dem günstigeren Einstiegsmodell schmackhaft zu machen. Auch in Slowenien fährt man diese Taktik. Während man mit dem Aviva Lite seit 2024 den Wohnwagen mit kompromisslosem Leichtbau im Programm hat, gibt es den Adria Action 361 LH (2024) sowie die drei Schwester-Grundrisse 391 LH, 391 PD und 391 PH bereits etwas länger. Im Modelljahr ändert sich am Wohnwagen recht wenig – und auch preislich bleibt der Action mit mindestens 21.999 Euro (Stand: Dezember 2024) knappe 8000 Euro oberhalb der Einstiegs-Baureihe Aviva Lite und 6000 Euro über dem familientauglichen Einstiegs-Aviva platziert.

Dafür bekommen Camper:innen mit dem Action einen optisch von der Norm abweichenden Caravan vor die Türe gestellt. Denn der Adria Action versucht sich als Interpretation der Tröpfchen. Die Front setzt diese Idee spitz zusammenlaufend auch konsequent um. Das Heck geht einen etwas anderen Weg und fällt durch seine starke Wölbung im rechtwinkeligen Caravan-Einerlei auf Campingplätzen (die besten in der Übersicht) auf. So soll der Caravan besonders aerodynamisch sein und das Zugfahrzeug nicht unnötig ausbremsen. Graue Akzente – auf Wunsch auch andersfarbig – deuten eine robuste Beplankung im SUV-Stil an. Lifestyle auf voller Linie.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Funktion folgt Form

Und auch im Innenraum des Adria Action 361 LH (2024) setzt sich der Lifestyle-Aspekt fort. Je nachdem, wie der Caravan konfiguriert wurde, empfängt ein farbenfroher oder in modernem Grau gehaltener Wohnraum Reisende. Auf 5,23 m Außenlänge (inklusive Zugdeichsel) muss der Ausbau des Wohnraums jedoch etwas gestaucht werden. Vor allem der flache Bugbereich des Wohnraums bietet aufgrund der geringen Innenhöhe nur wenig Nutzwert am Tag – ein Tribut an Aerodynamik (der cW-Wert erklärt) und Design. Zwei gegenüberstehende Sitzbänke schmiegen sich daher an die Seitenwände des Wohnwagens, ein Hubtisch komplettiert die Sitzgruppe. Ein Bluetooth-Soundsystem ist übrigens bereits serienmäßig an Bord.

Foto: Adria

Bei Nacht verwandelt sich die Sitzgruppe in ein Bett für maximal drei Personen. Die beiden Betten, die sich aus den Bänken falten, messen jeweils 200 x 65 cm, das Mittelteil gilt mit 180 x 65 cm bei den Slowen:innen als dritter Schlafplatz. Insgesamt ist das Bugbett damit ganze 195 cm breit. Wo es dem sanft ansteigenden Bugdach an Nutzwert mangelt, macht es dieses durch ein nettes Extra wieder wett. Denn die Entwickler:innen aus Novo Mesto haben hier ein Panorama-Dachfenster eingebaut. So wirkt der Wohnraum im Zusammenspiel der immerhin vier Fenster rund um die Sitzgruppe sehr luftig.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Im Heck des 4,01 m langen Aufbaus hat Adria die kompakte Küchenzeile untergebracht. Durch die Nähe zur Aufbautüre mussten die Möbelbauer:innen etwas Stauraum und Arbeitsfläche für den leichten Einstieg opfern. Doch das ändert wenig an der Funktionalität. Denn der kompakte Caravan kommt mit einem Feature, dass selbst vielen hochpreisigen Reisemobilen (die gängigsten Wohnmobil-Bauarten erklärt) verwehrt bleibt: dem Dreiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test). Herd, Abtropfbecken und Edelstahl-Spüle sind zudem auch getrennt abdeckbar, was die nutzbare Arbeitsfläche situationsbedingt etwas vergrößert. Eine Erweiterung gibt es dagegen nicht.

Foto: Adria

Und auch der Absorber-Kühlschrank mit 80 l Stauraum findet in der Küchenzeile keinen Platz. Er wandert auf die linke Fahrzeugseite zwischen das kompakte Bad und die Sitzgruppe. Unter dem Kühlschrank (die besten Kompressor-Kühlboxen im Test) bleibt genug Raum für einen kleinen Kleiderschrank. Ablagen und Verstaumöglichkeiten sind an Bord des knappen Caravans dennoch eher spärlich gesät. Neben dem Kleiderschrank bleiben offene Dachschränke sowie die Stauschränke unter der Küche zur Unterbringung von Gepäck und Proviant übrig.

Die kleine Nasszelle in der hinteren linken Ecke des Caravans bringt ab Werk eine verschiebbare Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten), eine Duscharmatur sowie einen Spiegelschrank unter. Ein Fenster gibt es ebenfalls – womit die kleine Kabine recht gut ausgestattet ist. Dafür müssen Camper:innen mit weniger Wasserreserven leben: Für Frischwasser steht ein 40-l-Tank zur Verfügung, der Abwassertank fasst nur 20 l.

Ähnliche Wohnwagen:

Bordtechnik & Fahrgestell: Gasheizung inklusive, Batterie nicht

Der kompakte Adria Active 361 LH (2024) benötigt natürlich auch bei der Bordtechnik nicht allzu viel. Daher genügt dem insgesamt 5,23 m langen Caravan auch eine Truma S 3004 Gas-Warmluftheizung. Diese speist sich, ebenso wie der Dreiflammen-Gasherd, aus einer einzigen Elf-Kilogramm-Gasflasche. Auf Wunsch lässt sich der Fußboden elektrisch beheizen. Hier könnte jedoch – je nach Situation – das optionale Autarkie-Paket sinnvoll sein. Eine Batterie gibt es nämlich beim Adria Active nur gegen Aufpreis. Batteriebox und Ladegerät fahren jedoch bereits ab Werk mit.

Der Wohnwagen mit GfK-Dach und -Außenwänden und Holzboden steht auf einem Al-Ko-Chassis. Das Fahrgestell kommt ab Werk mit einer Antischlingerkupplung und steht auf 14-Zoll-Stahlfelgen. Alufelgen gibt es gegen Aufpreis. Mit einem technisch zulässigem Gesamtgewicht von 1300 kg fällt der kurze Caravan relativ schwer aus. Zum Vergleich: Der Adria Aviva 360 DK bringt es auf gerade einmal 1000 kg. Dafür liegt die Zuladung mit über 300 kg beim Action recht hoch. Eine Auflastung bieten die Slowen:innen für den Action nicht an. Dafür lässt sich der Adria Action ausschließlich mit dem Grundriss 391 LH mit dem Paket "Sport" ausstatten. Dieses umfasst ein Semi-Offroad-Fahrgestell mit zehn Zentimetern mehr Bodenfreiheit sowie 16-Zoll-Leichtmetallfelgen.