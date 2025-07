Preis: Xpeng G6 Facelift (2025) ab 47.600 Euro

Der chinesische Autohersteller Xpeng ist auf dem deutschen Markt erst seit 2024 vertreten, in Europa dagegen schon ein paar Jahre länger. Das mitunter erste Modell für den deutschen Markt war das elektrische SUV-Coupé Xpeng G6. Und nach nur rund einem Jahr schieben die Asiat:innen bereits das Facelift hinterher. Optisch ändert sich kaum was, im Innenraum wohl umso mehr und auch die Antriebstechnik erfährt das ein oder andere Update. Trotz der Überarbeitungen soll das Xpeng G6 Facelift (2025) das Preisniveau des Vorgängers halten: 47.600 Euro stehen auch beim Facelift auf dem Preisschild – zunächst als Long Range. Später schiebt Xpeng auch eine Standard Range mit kleinerer Batterie nach. Beim Vorgänger war diese um 4000 Euro günstiger (alle Preise: Stand Juli 2025).

Antrieb: 780 Kilometer Reichweite im G6

Das Xpeng G6 Facelift (2025) verfügt über die 800-Volt-Technologie des Vorgängermodells – dadurch ist es möglich innerhalb von nur zehn Minuten den Akku für weitere 300 km zu laden. Dank erhöhter Ladeleistungen von bis zu 451 kW soll der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent nur rund zwölf Minuten dauern. Neue LFP-Akkus mit 80,8 kWh Kapazität versprechen Reichweiten von bis zu 525 km. Neben dem vorgestellten Long Range soll es etwas verzögert auch eine Standard Range-Variante geben – mit einer kleineren Batterie und ebenfalls mit nur einem Elektromotor an der Hinterachse. Die Kundschaft kann optional auch auf eine Dualmotor-Konfiguration mit Allradantrieb zurückgreifen, die allerdings die maximale Reichweite senken dürfte. Leistungsdaten nennt der Hersteller nicht. Medienberichten zufolge sind 218 kW (296 PS) für den Long Range RWD zu erwarten.

Exterieur: G6 Facelift nur leicht überarbeitet

Wie auch bereits der Vorgänger kommt auch das Xpeng G6 Facelift (2025) in einem sportlich-eleganten Gewand daher. Die Karosserie des elektrischen SUV zeigt sich in einer stromlinienförmigen, Coupé-artigen Dachlinie. Das Exterieur ändert Xpeng mit dem Facelift nur behutsam ab. Die Frontpartie etwa erhält ein neues, durchgehendes Leuchtenband. Das bis dato darin befindliche Markenlogo wandert auf die Motorhaube darüber. Die Abmessungen von 4753 mm in der Länge, 1920 mm in der Breite und 1650 mm in der Höhe dürften sich mit der Modellpflege also nur minimal verändern – wenn überhaupt.

Interieur: Xpeng spricht von großen Änderungen

Der Innenraum des Xpeng G6 Facelift (2025) wurde im Vergleich zum Vorgänger grundlegend überarbeitet, ohne, dass die neu gestalteten Bereiche direkt ins Auge fallen. Rund 60 Prozent des Innenraums wurden laut dem Hersteller mit dem Facelift erneuert. Dazu zählen etwa eine neu gestaltete Mittelkonsole, eine neue Fondsitzbank und ein neuer Armaturenträger mitsamt veränderten Displays.

