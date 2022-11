Mit dem Wey Coffee 01 (2022) bringt die chinesische Marke ihr erstes Modell nach Deutschland und will mit einem beispiellosen Preis-Leistung-Verhältnis samt hoher elektrischer Reichweite in der Oberklasse für Aufsehen sorgen. Der 2,0-Liter-Turbobenziner des Plug-in-Hybrids leistet 204 PS (150 kW) und bietet in Zusammenarbeit mit zwei Elektromotoren eine Systemleistung von 476 PS (350 kW). Die mit 39,67 kWh für einen PHEV ungewöhnliche große Batterie soll dabei eine rein elektrische Reichweite von bis zu 146 Kilometern (WLTP) ermöglichen. Ob der Neueinsteiger in der Oberklasse zu einem Einstiegspreis von 55.900 Euro überzeugen kann, erfährt AUTO ZEITUNG Online-Chefredakteur Alexander Koch im wahrsten Sinne im Video. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Wey Coffee 01 (2022) Plug-in-SUV mit großer Batterie

