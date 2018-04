Seit 2014 ist der Smart Forfour zurück - mit einem komplett neuen Konzept. Wie der zweisitzige Bruder Fortwo setzt der Kleinwagen auf Heckantrieb und lehnt sich auch optisch stark an den Zweisitzer an. Die Technik teilt sich der Smart Forfour indes mit dem ebenfalls neuen Renault Twingo. Motoren (ausschließlich Benziner) sind in den Leistungsstufen 60, 71 und 90 PS erhältlich. Die Preise beginnen bei 13.155 Euro.