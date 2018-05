Das Interieur liefert keinen Grund für Überraschungen, hier bedient sich der Wagen munter an der Schrägheck-Vorlage.

Einen Design-Vorgriff lieferte bereits die Studie VW Cross Blue, die 2015 in Shanghai präsentiert wurde.

Das VW Tiguan Coupé ist insbesondere für China geplant, den wichtigsten Markt der Wolfsburger. Sein Erfolg nach dem Marktstart 2019 entscheidet darüber, ob das kompakte SUV auch nach Europa kommt.

Mit dem 2019 erscheinenden VW Tiguan Coupé möchte Volkswagen den aufstrebenden Markt der SUV-Coupés der Premium-Konkurrenz nicht kampflos überlassen. Die Basis bildet indes nicht der 4,49 Meter lange Tiguan, sondern der rund 21 Zentimeter längere Siebensitzer Allspace. Optisch wird das Tiguan Coupé auf die Pauke hauen: Schon allein durch die fließende Dachlinie wird sein Auftritt wesentlich sportlicher und dynamischer. Während die Front des Standard-Tiguans weitestgehend übernommen wird, bekommt das Heck ein neues Design mit neugestalteten Rückleuchten. Einen Design-Vorgriff lieferte bereits die Studie VW Cross Blue, die 2015 in Shanghai präsentiert wurde. Trotz der geduckten Dachlinie soll das VW Tiguan Coupé (2019) auf den Rücksitzen üppige Platzverhältnisse und einen respektablen Kofferraum bieten. Das Interieur liefert keinen Grund für Überraschungen, hier bedient sich der Wagen munter an der Schrägheck-Vorlage. Konkret heißt es, dass das Coupé das Infotainmentsystem mit großem Infotainment-Touchscreen in der Mittelkonsole bekommt, das auf Wunsch bei der Parkplatzsuche unterstützt und über die Verkehrslage informiert. Auch das Active Info Display steht als Option bereit.

