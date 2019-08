Der VW T-Roc R ist zu einem Preis ab 43.995 Euro bestellbar. Ein 300 PS starker 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor, Allradantrieb und ein Siebengang-DSG sind serienmäßig an Bord. Wir nennen die weitere Ausstattung!

Der VW T-Roc R ist seit Mitte August 2019 bestellbar. Das kompakte Crossover bekommt den 300 PS starken 2,0-Liter-TSI, der ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter aufweist. Dank serienmäßigem Allradantrieb und Siebengang-DSG mit Schaltwippen am Lenkrad reichen dem T-Roc R 4,9 Sekunden um 100 km/h zu erreichen. Bei 250 km/h wird abgeregelt. Eine Hochleistungsbremsanlage sorgt für eine angemessene Verzögerung. Deren großzügig dimensionierte Scheiben und Sättel sitzen hinter 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, auf Wunsch sind auch 19-Zoll-Felgen lieferbar. Die Front des T-Roc R stellt die schwächeren Brüder mit größeren Lufteinlässen und einem vertikalen Tagfahrlicht optisch in den Schatten. Auch das Heck trägt die Sportlichkeit offen zur Schau. Eine links und rechts doppelflutig ausgeführte Abgasanlage rahmt den R-Diffusor in Kontrastfarbe ein. Außenspiegelkappen in Chromoptik matt, ein Dachkantenspoiler und leicht ausgestellte Radläufe vollenden die dynamische Optik des kompakten Crossovers. Dem VW T-Roc R (2019) vorbehalten ist die exklusive Sonderfarbe "Lapiz Blue Metallic". Optional kann das Dach in allen Farbvarianten schwarz abgesetzt werden. Mehr zum Thema: VW zeigt gelifteten Passat

VW T-Roc R im Video:

