Teaser kündigt baldige Premiere des neuen VW T-Roc (2025) an

VW-Markenchef Thomas Schäfer kündigt den neuen VW T-Roc, der auf der IAA 2025 erstmalig dem breiten Publikum zugänglich sein wird, mit einem Teaserbild auf seinem Linkedin-Profil an. Dieses zeigt die Neuauflage von der Seite und – das ist fast noch wichtiger – mit Tarnfolie noch deutlich verfremdet. Zu betonen ist es deshalb, weil der Golf-Bruder vorab bereits zwei Mal durch Posts auf Instagram geleakt wurde. Dass es sich dabei um authentisches Bildmaterial handelt, scheint das von Schäfer veröffentlichte Bild nun zu bestätigen, greift das dort noch getarnte Fahrzeug doch wesentliche Linien des zuletzt ungetarnt gezeigten, roten VW T-Roc (siehe unten) auf. Ein schon im Januar 2025 erfolgter, vorheriger Leak mit Piktogrammen – mutmaßlich aus dem Infotainmentmenü des neuen VW T-Roc – spricht dieselbe Sprache.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Das verraten die Leakbilder über das Seriendesign

Markante Kotflügel, eine über das gesamte Greenhouse verlaufende Spange in Silber und eine schräg abfallende Heckscheibe: Der geleakte VW T-Roc weist Designmerkmale auf, die wir so schon vom 2024 neu aufgelegten VW Tiguan kennen, aber beispielsweise auch vom VW ID.4. An der Front entdecken wir schmale LED-Leuchteinheiten, die durch eine Lichtleiste verbunden sind, sowie einen großen zentralen Lufteinlass. Am Heck wiederum trägt der T-Roc Nr. 2 ein durchlaufendes Leuchtband. Und im Profil entdecken wir neben den markanten Kotflügeln, wie sie der Tiguan trägt, auch eine silberne Spange im gesamten Dachverlauf, wie sie auch den Tiguan-Bruder Tayron ziert – und übrigens auch den direkten Vorgänger. Nicht zuletzt ist die im Vergleich zur ersten Generation deutlich stärker abfallende Dachlinie zu erwähnen, die in einer vergleichsweise flach stehenden Heckscheibe mündet.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Im Interieur – ja, auch das zeigt der neueste Leak – ist ein horizontal geprägter Armaturenträger zu erkennen, der stilistisch zwischen VW Golf, VW Tiguan und VW ID.3 einzuordnen ist und wie all diese Modelle über einen großen zentralen Touchscreen im Querformat verfügt. Darunter ordnen sich ebenfalls vertikal ausgerichtete und in die Breite gestreckte Luftausströmer an. Das Lenkrad und die Bedienleiste in der Türverkleidung stellen klassische Knöpfe in Aussicht – etwas, was die deutsch-europäische Kundschaft goutieren dürfte. Über welche Antriebe die Neuauflage des VW T-Roc verfügen wird und viele weitere Informationen fassen wir hier im zugehörigen Übersichtsartikel zusammen.