Alle Infos zum VW Polo

Polo mit 8-Ender: Audi-S4-Motor im alten Kleinwagen

Tim Neumann Redakteur

Ein Grizzly im Kaninchenpelz: Unter der Haube dieses unscheinbaren, aber kraftvoll getunten VW Polo haust ein 4,2 l großer V8 von Audi!

Der VW Polo mit V8-Umbau statisch von schräg vorne fotografiert.
VW Polo V8

Hier steht ein Grizzly im Kaninchenpelz: Dieser VW Polo hat den V8 des Audi S4 unter der Haube.

Foto: Trademe
Der VW Polo mit V8-Umbau statisch von schräg hinten fotografiert.
VW Polo V8

Äußerlich deuten nur Details wie Tieferlegung, größere Räder oder weit herausragende Endrohre auf den Umbau hin.

Foto: Trademe
Der VW Polo mit V8-Umbau statisch von vorne fotografiert.
VW Polo V8

Die Frontschürze muss so ausladend ausfallen, damit die drei Kühler hineinpassen.

Foto: Trademe
Der VW Polo mit V8-Umbau statisch von der Seite fotografiert.
VW Polo V8

Trotz des V8 setzt der Polo weiterhin auf Frontantrieb.

Foto: Trademe
Der VW Polo mit V8-Umbau statisch von schräg hinten fotografiert.
VW Polo V8

Beschleunigungs- und Vmax-Werte sind nicht überliefert.

Foto: Trademe
Der V8 im Motorraum des VW Polo.
VW Polo V8

Allerdings kann man sich schon gut vorstellen, wie sich der quer eingebaute V8 im Kleinwagen gebärdet.

Foto: Trademe
Das Cockpit des rechtsgelenkten VW Polo mit V8.
VW Polo V8

Der Innenraum zeigt sich klassisch trist.

Foto: Trademe
Die Rücksitzbank des VW Polo mit V8.
VW Polo V8

Das gilt ebenso für die zweite Sitzreihe.

Foto: Trademe

Schwarzer, verblichener Lack, genauso viele Kratzer wie fragwürdige Anbauteile aus dem Baumarkt-Prospekt – diesem VW Polo würde man vieles zutrauen, aber sicher keinen V8. Und doch liegt er da unter der geöffneten Motorhaube, quer eingebaut und besorgniserregend eng zwischen Spritzwand und drei Kühlern gequetscht. Die Batterie musste dafür in den Kofferraum umziehen.

Zu Hause ist die 4,2 l große Maschine eigentlich im Audi S4 (B6), wo sie nicht nur deutlich freier atmen kann, sondern auch knapp 1700 kg Gewicht antreiben muss. Zwar kommt der V8 im Polo laut Prüfstand nur auf 295 PS (217 kW) statt der vollen 344 PS (253 kW), muss dafür aber auch nur knapp 1,1 t Volkswagen bewegen.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der VW ID.3 GTX (2024) im Video:

 
 

Trotz Audi-V8: VW Polo auch weiterhin mit Frontantrieb

Um der irrwitzigen Chimäre noch das letzte bisschen Vernunft zu rauben, entschied sich der Tuner dazu, statt des Audi-Allradantriebs weiterhin auf Frontantrieb zu setzen. Damit sich die zornig zerrenden Vorderräder beim Gasgeben nicht polternd in die eigenen Radhäuser fressen, teilt ein haltbares Fünfgang-Getriebe aus dem Golf VR6 die Kraft in verträgliche Portionen. Dank des langen fünften Ganges liegen bei 100 km/h gerade mal 2100 Touren an, womit zumindest Autobahnfahrten vergleichsweise angenehm ausfallen dürften. 

Auch interessant:

Auch das Fahrwerk des VW Polo mit V8-Umbau erhielt umfassende Veränderungen. Ein Gewindefahrwerk sorgt im Verbund mit Goodyear F1-Reifen für Grip, während eine Vierkolben-Bremsanlage mit vorne gelochten Scheiben den Kleinwagen nach Highspeed-Fahrten wieder einfängt. Die unauffällige Optik ohne Spoiler oder knallige Lackeffekte setzt sich auch im Innenraum fort. Ein nachgerüstetes Radio und der lederne Schaltsack sind die einzigen erkennbaren Veränderungen. Die fünfstelligen Summen wurden an anderer Stelle in den Kleinwagen investiert.

