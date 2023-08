Ein Patent zeigt, dass sich VW die Rechte für eine neuartige Bedienung mit Knöpfen am Kranz des Lenkrades gesichert hat. Das könnte die Handhabung von Blinker und Licht künftig komplett umkrempeln. Die AUTO ZEITUNG kennt die Details!

VW meldete bereits im Januar 2022 ein Patent für eine Lenkradbedienung wichtiger Funktionen wie Blinker und Beleuchtung an, wie das Deutsche Patent- und Markenamt Anfang Juli 2023 offenlegte. Neben der Verlagerung dieser grundlegenden Funktionen vom Hebel ans Lenkrad ist das Besondere dabei, dass entsprechende Knöpfe am Kranz positioniert sein sollen und nicht wie bisher in den Speichen. Laut der vom Amt veröffentlichten Patentschrift solle durch VW so "eine verbesserte Nutzererfahrung erzielt werden". Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der VW Arteon erhält keinen Nachfolger (Video):

VW-Patent zeigt Licht und Blinker am Lenkrad

Das Patent sieht an der linken und rechten Seite des VW-Lenkrades jeweils zwei separat zu betrachtende Tastensammlungen vor. Auf der einen Seite würde zwischen verschiedenen Grundfunktionen gewählt, die wiederum mit unterschiedlichen Unterfunktionen verknüpft wären, die man auf der anderen Seite anwählen kann. Dabei muss laut dem veröffentlichten Dokument die erste Taste bis zum Anwählen der zweiten Taste gedrückt gehalten werden. Als konkretes Beispiel führt VW eine erste Taste für die Beleuchtung an, die als Unterfunktionen Fernlicht, Standlicht, Abblendlicht, Blinker, Leuchtweitenregulierung und Nebelschlussleuchte umfasst, zwischen denen mit der anderen ausgewählt werden kann. Zum allgegenwärtigen Streitthema haptischer Knöpfe oder Touchscreen hält sich VW alle Möglichkeiten offen: Bestenfalls weise "zumindest eine der in dem Kranz angeordneten Bedienelemente eine ertastbare Haptik und/oder ein Leuchtelement auf." Allerdings sei "in einer vorteilhaften Ausführungsform des Lenkrades" auch mindestens eines der Bedienelemente touch-sensitiv.

Vor- und Nachteile des Lenkradkonzeptes

Zur Einordnung ist es wichtig zu beachten, dass die Einreichung eines Patents wie hier von VW und der Lenkradbedienung von Licht und Blinkern noch lange keine tatsächliche Einführung in einem Serienmodell bedeutet. VW scheint aber zumindest an entsprechenden Konzepten geforscht zu haben beziehungsweise immer noch zu forschen und eine Serienreife nicht auszuschließen. Sollte es tatsächlich zur Einführung des Lenkradkonzeptes für Blinker und Licht kommen, ist es unklar, ob das nur einzelne Fahrzeuggruppen, alle VW oder sogar den ganzen Volkswagen-Konzern betreffen würde. Auch ob sich das Konzept als praktikabel im Alltag erweisen würde, ist schwer zu beurteilen. Auf der einen Seite wirkt es auf den ersten Blick beispielsweise für den Blinker deutlich umständlicher als der herkömmliche Blinkerhebel, auf der anderen Seite könnte man die Hände zur Bedienung vollständig am Lenkrad lassen. Fest steht: Es wäre eine deutliche Umgewöhnung.