Der VW Talagon ist das größte Modell, das auf der MQB-Plattform aufbaut. Er übertrifft sogar die Maße des großen und nicht in Deutschland angebotenen SUV VW Atlas.

Der auf der Shanghai Auto Show 2021 (19. bis 28. April) vorgestellte VW Talagon ist das Serienmodell des VW SMV Concept, das der Konzern 2019 vorgestellt hat. Bei der Enthüllung der Studie sagte VW-Chefdesigner Klaus Bischoff, es solle das prestigeträchtigste Auto in der Geschichte des Joint Ventures mit dem chinesischen Autobauer FAW sein. Der Talagon möchte die Vorzüge eines SUV und eines MPV (Multi-Purpose Vehicle – also Mehrzweck-Fahrzeug) auf sich vereinen. Die Karosserie erstreckt sich auf eine Länge von 5,15 Meter, eine Breite von zwei Metern und eine Höhe von 1,8 Metern. Der Radstand ist im Vergleich zur Studie SMV Concept von über drei Metern auf 2,9 Meter geschrumpft. Für wahlweise sechs oder sieben Sitze verteilt auf drei Reihen ist damit immer noch genug Platz und die versprochene Vielseitigkeit mehr als gegeben. Damit ist der VW Talagon (2021) das größte Modell, das auf der MQB-Plattform aufbaut und übertrifft sogar die Maße des großen und nicht in Deutschland angebotenen SUV VW Atlas. Mehr zum Thema: Das ist der VW Atlas

VW SMV Concept: Preis & Motor des VW Talagon (2021)