Bis 2025 will der VW-Konzern 36.000 neue Ladesäulen für E-Autos in Europa bauen – und nimmt dafür markenübergreifend insgesamt 250 Millionen Euro in die Hand. Alle Informationen zum geplanten Ausbau der Ladeinfrastruktur durch die Wolfsburger!

Volkswagen scheint die Kritik interessierter E-Auto-Käufer erhört zu haben und investiert in den Ausbau der Ladeinfrastruktur: Insgesamt 36.000 Ladesäulen sollen konzernweit bis 2025 in Europa entstehen, 11.000 davon durch die Marke Volkswagen. Installiert werden die Ladestationen zum einen an den Unternehmensstandorten und bei den rund 3000 VW-Händlern in allen größeren Städten. Künftig sollen Kunden mit dem Volkswagen-Service "We Charge" auf mehr als 100.000 Ladepunkte in ganz Europa zugreifen können, perspektivisch sollen es sogar bis zu 150.000 sein. Zudem sind Parnterschaften mit Einzelhandesketten geplant, so dass Kunden ihre Elektroautos während des Einkaufs laden können. Da nach Schätzungen der Wolfsburger rund 70 Prozent aller Ladevorgänge zu Hause oder am Arbeitsplatz stattfinden werden, will die Volkswagen-Tochter Elli ab 2020 auch komplette Ladelösungen für Unternehmen und Privatkunden anbieten: Das Angebot soll von der Wallbox inklusive Installation bis zum passenden Grünstrom reichen. Für seine Mitarbeiter errichtet der Wolfsburger Konzern an seinen Standorten bundesweit ingesamt 4000 Ladesäulen – viele davon sollen aber auch frei zugänglich sein. Die markenübergreifenden Ausgaben für den europaweiten Bau von Ladestationen für Elektroautos belaufen sich laut VW auf rund 250 Millionen Euro. Mehr zum Thema: Staatliche Förderung von privaten Ladestationen (Wallbox)

