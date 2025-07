Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Volkswagen-Konzern plant eine Offensive im Segment der elektrischen Kleinwagen. Den Anfang könnte noch 2025 der Cupra Raval machen, 2026 folgen der VW ID.2 sowie die City-SUV-Interpretationen ID.2 X und Skoda Epiq – allesamt auf der neuen MEB Entry-Plattform. Aber die Architektur kann und soll auch sportlich ausgelegt werden, denn unser Erlkönigjäger hat bereits ein dynamisches Derivat erwischt, das wir auf den Namen VW ID.2 GTI taufen. Die Modellbezeichnung ist zwar noch nicht final, allerdings firmierte die entsprechende Designstudie 2023 als ID. GTI. Dass VW das GTI-Label früher oder später auch für sportliche Elektromodelle verwenden will, gilt zudem als gesetzt.

Das verrät der Erlkönig über den VW ID.2 GTI (2026)

Der gesichtete Erlkönig des VW ID.2 GTI dürfte im Groben den Außenmaßen der Studie entsprechen. Sie misst 4104 mm in der Länge, 1499 mm in der Höhe und 1840 mm in der Breite. Die auffallend tiefer Straßenlage und recht breite Bereifung des Prototyps legen nahe, dass es sich um den GTI handelt. Zudem ist der Erlkönig rundum mit kleineren Aero-Details gespickt, die für den regulären ID.2 zu extrovertiert wirken. Ebenso deuten die gelochten vorderen Bremsscheiben auf ein performantes Modell hin. Zum Antrieb liegen uns noch keine Informationen vor, wir rechnen aber mit einer Leistung jenseits der 184 kW (250 PS). Der Preis des regulären Modells soll unterhalb der 25.000-Grenze bleiben, der VW ID.2 GTI (2026) dürfte jedoch nicht unter 35.000 Euro im Konfigurator landen (Stand: Juli 2025).

