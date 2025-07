DMK Motoring verwandelte einen VW Golf 1 in einen Wolf im Schafspelz. Mit prallen 815 PS (600 kW) unter der Haube schiebt dieser Volkswagen aus dem Jahre 1982 den Verkehr nur so vor sich her!

Unter der Haube schlummert ein Zweiliter-16V

Würden die Lambos und Ferraris bitte mal die linke Spur räumen? Hier möchte ein VW Golf 1 vorbei. Klingt absurd? Nicht mit diesem Oldtimer von 1982. Denn der hat es faustdick hinter den Ohren, beziehungsweise knüppeldick unter der Motorhaube. Dort schlummert ein Zweiliter-16V mit brachialem Garrett-GTX42-Turbolader, der nur darauf wartet, über den 4Motion-Allradantrieb pralle 815 PS (600 kW) auf die Straße zu pressen. Derart hochgezüchtet wurde der Wagen von DMK Motoring. Bei BBM Motorsport kam er schließlich auf die Rollen zum Dyno-Test.

Das unscheinbare Äußere, inklusive des "GTD"-Typenschildes, ist also nur Fassade für einen echten Sleeper. Wer genauer hinschaut, dem fallen natürlich bereits die weiten Radkästen, der ungewöhnliche Auspuff und die größeren Räder auf. Und spätestens ein Blick ins Innere offenbart dann endgültig, dass hier kein Standard-Golf 1 unterwegs ist. Die Rückbank musste einem Überrollkäfig weichen, die Türverkleidung wurde aufs absolute Minimum reduziert und das Sportlenkrad passt gut zum Armaturenbrett mit seinen diversen Digitalanzeigen.

Der VW Golf von DMK Motoring im Video:

815-PS-Golf von DMK Motoring knackt Viertelmeile in 9,55 s

Spannend wirds bei der Frage, ob der VW Golf 1 von DMK Motoring überhaupt in der Lage ist, die geballte Kraft auf die Straße zu bringen. Die Tuning-Geschichte ist voll von PS-starken Umbauten, die genau daran scheitern.

Nicht aber dieser Wolf im Schafspelz, der 2019 die Viertelmeile in 9,555 s bei einer Höchstgeschwindigkeit von 258,17 km/h bezwungen hat. Zum Vergleich, Supersportler der Riege Rimac, Koenigsegg & Co. bezwingen die 402 m lange Distanz in rund 9,1 bis 9,5 s. Lambos und Ferraris räumen also nicht ohne Grund die linke Spur!