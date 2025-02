In einer denkbar tristen Hülle debütierte 2005 eine Technologie, die es weder vorher noch nachher je wieder in Serie geschafft hat. Denn dem TSI-Vierzylinder im VW Golf GT machten sowohl ein Turbolader als auch ein Kompressor mächtig Dampf.

Er begegnet uns auch heute noch regelmäßig, der VW Golf 5 GT. Merken tun es jedoch nur die Wenigsten. Weder rote Zierstreifen wie beim GTI (Alle Generationen des Kompaktsportlers im Überblick) noch Alu-Look à la R32 deuten auf dessen Besonderheit hin, obwohl er technisch mindestens genauso viel zu bieten hat und sich dabei auch fahrdynamisch kaum abschütteln lässt. Ob VW 2005 der Mut fehlte, mitten in der finalen Hubraum- und Zylinderinflation groß mit einem 1,4-l-Motor aufzutrumpfen? Doch die Zeit gibt dem Downsizer Recht: Als der Twincharger 2005 im VW Golf 5 GT debütiert, verkauft VW noch Zwölfzylindermotoren, im Golf gibts den VR6 und im Passat sogar einen W8. Zehn Jahre später sind die großen Brummer bis auf den V8 im Touareg verschwunden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der VW Golf 8 (2024) im Check (Video):

Kompressor und Turbolader bringen den VW Golf GT auf Touren

Zurück zum Technikwunder VW Golf GT: Wer neugierig die Motorhaube öffnet, wird auch angesichts der penibel in Plastik verpackten Aggregate auf den ersten Blick nicht schlauer. Höchstens der dicke Schlauch, der den Zylinderkopf wie eine Anakonda umringt, deutet auf die Potenz des 1,4 l hin. Die Besonderheit: Den Vierzylinder setzen sowohl ein Kompressor als auch ein Turbolader unter mächtig Druck, sodass von 1750 bis 4500 Umdrehungen der Drehmomentgipfel von 240 Nm bereitsteht. Trotz der doppelten Aufladung klettert das Aggregat fleißig die Drehzahlleiter bis 7000 hoch und runter und erreicht bei 6000 seine Maximalleistung von 170 PS (125 kW).

Foto: AUTO ZEITUNG

Neben der Sportlichkeit stand vor allem die Effizienz im Lastenheft der Entwicklungsabteilung, sonst wäre sicherlich noch viel mehr Leistung aus dem VW Golf 5 GT zu holen gewesen. Um das Turboloch im Drehzahlkeller zu überbrücken, leistet der Roots-Kompressor bis 3500 Touren Abhilfe. Dieser arbeitet mit fünffacher Kurbelwellendrehzahl, sodass schon im Leerlauf genug Saft in Richtung Vorderachse gelangt. Danach wird der Kompressor via Magnetkupplung entkoppelt. Der Rest ist Aufgabe des Turboladers, der dem Vierzylinder mit bis zu 1,5 bar Ladedruck Beine macht. Weitere Unterscheidungsmerkmale zum regulären FSI-Motor der Baureihe EA111 mit 90 PS (66 kW) sind ein Kurbelgehäuse aus dünnwandigem Grauguss sowie eine heruntergestufte Verdichtung von zwölf auf 10:1.

Produkte für den Klassiker:

Das beeindruckende Ergebnis spiegelt sich in den Fahrleistungen des VW Golf GT wider: 0 auf 100 km/h in 7,9 s, 220 Sachen Spitze. Wer diese Werte erreichen will, muss allerdings deutlich mehr Sprit einkalkulieren als die 7,2 l Super Plus auf 100 km laut Werksangabe. Ein Allradantrieb bot VW leider nie für den GT an. Mit dieser Kombination – Kompressor, Turbo und Allrad – war 20 Jahre zuvor der Lancia Delta S4 zu einem der wildesten Rallye-Boliden aller Zeiten aufgestiegen. Und in diesem Licht darf sich der Twincharger-Golf durchaus sonnen, auch wenn spätestens im Innenraum wieder die niedersächsische Kunststoffkeule wütet. Immerhin erinnern das GT-Lenkrad und die Ladedruckanzeige dahinter daran, dass man hier im Boost-Boss sitzt.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 19/2005 VW Golf GT Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4; Turbo/Kompressor Hubraum 1390 cm³ Leistung 125 kW/170 PS Max. Gesamtdrehmoment bei 240 Nm 1750-4500/min Getriebe/Antrieb 6-Gang-Getriebe/Vorderrad L/B/H 4202/1759/1470 mm Leergewicht 1298 kg Bauzeit 2005-2008 Stückzahl 3,27 Millionen (Golf 5 ges.) Beschleunigung

null auf 100 km/h 7,9 s Höchstgeschwindigkeit 220 km/h Verbrauch auf 100 km 7,2 l S Grundpreis (Jahr) 24.031 Euro (2007)