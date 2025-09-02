close
Alle Infos zum VW Golf

Crashtest: VW Golf 2 und Golf 8 im direkten Vergleich

Victoria Zippmann Leitende Redakteurin

Die Fahrzeugsicherheit hat in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Das unterstreicht der direkte Crashtest-Vergleich eines VW Golf 2 (1983 bis 1992) mit einem aktuellen VW Golf 8!​
VW Golf II im Crashtest der DEKRA mit zerstörter Front.
VW Golf II im Crashtest der DEKRA Foto: DEKRA
Inhalt
  1. Crashversuch mit deutlichem Unterschied
  2. Bremsen und Fahrstabilität im Vergleich
  3. Fortschritte bei der Lichttechnik

Wie stark sich die Fahrzeugsicherheit seit den 1980er-Jahren verbessert hat, zeigt ein aktueller Vergleich eines VW Golf 2 (1983 bis 1992) mit einem VW Golf 8 (ab 2019). Dafür hat die Dekra, eine Sachverständigenorganisation für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, einen eigenen Sicherheitstest mit dem Oldtimer durchgeführt und die Ergebnisse mit jenen des Euro-NCAP-Tests des aktuellen Golf hinsichtlich passive Sicherheit, Brems- und Fahrstabilität sowie Lichttechnik verglichen.
Der VW Golf (2024) im Video:

 
 

Crashversuch mit deutlichem Unterschied

Beim Frontalaufprall mit 64 km/h kollabierte die Fahrgastzelle des VW Golf 2, Bauteile drangen tief in den Innenraum ein. Für die Insass:innen hätte es kaum Überlebenschancen gegeben. Im VW Golf 8 blieb die Fahrgastzelle dagegen stabil. Airbags und moderne Gurtsysteme (hier alles zum Dreipunktgurt) verhinderten schwere Verletzungen – die Insass:innen wären mit leichten Verletzungen davongekommen, so das Testergebnis.

 

Bremsen und Fahrstabilität im Vergleich

Auch auf dem Lausitzring wurden die Unterschiede sichtbar. Der Bremsweg des VW Golf 8 war rund 30 Prozent kürzer als beim VW Golf 2. Im doppelten Spurwechseltest, der ein plötzliches Ausweichmanöver simuliert, meisterte der alte Golf das Manöver nur bis 65 km/h. Der Neue blieb dagegen auch bei 75 km/h stabil und kontrollierbar.

 

Fortschritte bei der Lichttechnik

Bei der Beleuchtung am Auto fiel der Sprung besonders auf. Während der VW Golf 2 mit Halogen-Scheinwerfern ausgerüstet war, fährt der VW Golf 8 mit moderner LED-Technik. Diese leuchtet die Straße fast wie bei Tageslicht aus und macht Fußgänger:innen und Radfahrende deutlich besser sichtbar. LED-Heckleuchten und die dritte Bremsleuchte erhöhen zusätzlich die Sicherheit im Straßenverkehr.
