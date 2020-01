zuschlagen und sich an folgendes Autohaus in den USA wenden: LuxSport Motor Group, LLC, 1401 N 4th Ave, New Hyde Park, NY 11040, USA. Tel.: (001)-516-921-7800.

Die erstaunliche Geschichte zweier VW Corrado Magnum Sport Kombi, wie sie als Prototypen gebaut, vergessen, fast verschrottet und jetzt in den USA wiedergefunden wurden. Classic Cars kennt die Einzelheiten!

Ein VW Corrado G60 (1,8-Liter-G-Lader; 160 PS; 8,3 Sekunden von null bis 100 km/h) ist an sich ja schon nicht allzu häufig auf den Straßen anzutreffen. In den sieben Jahren Bauzeit (1988-1995) wurden keine 100.000 Exemplare gebaut. Aber einen VW Corrado Magnum Sport Kombi zu entdecken, mithin also einen Prototypen, kann zur Nadel im Heuhaufen werden und Normalsterbliche haben eigentlich keine Möglichkeit, ihn zu entdecken, geschweige denn einen zu kaufen. In den USA standen gleich zwei und damit alle der jemals produzierten Prototypen zum Verkauf. Angeblich sind diese Kombis die zweitseltensten Corrados überhaupt, gleich nach dem Cabrio, das im VW-Werksmuseum steht. Die beiden Prototypen wurden von Volkswagen bei Marold Automobili GmbH in Auftrag gegeben. Es sollten 200 Stück für den europäischen Markt gebaut werden. Dann wurde das Projekt jedoch von VW fallengelassen und Marold versuchte, die beiden bis dahin gebauten Prototypen zu verkaufen. Allerdings war wohl der geforderte Preis von 3,2 Millionen D-Mark etwas zu hoch gegriffen und die Autos verschwanden von der Bildfläche. Mehr zum Thema: Oldtimer

Seltene VW Corrados Magnum Sport Kombis