Nach Infotainment-Kritik: Neues altes VW-Bediensystem für Europa

Auf der ersten Testkilometern mit dem VW Tiguan konnten wir bereits die Folgen der andauernden Kritik am VW-Bediensystem erfahren. Die mit ID.3 sowie Golf 8 eingeführte Menüführung und Schalter-Anordnung hatte bei der Kundschaft und der Presse für Frust und Unverständnis gesorgt. Erstere gab sich alles andere als intuitiv, während Letztere auf der Suche nach der Klimabedienung von der Straße ablenkte. Dazu gesellten sich die mittlerweile berüchtigten Touch- und Wischflächen auf dem Lenkrad, die beim Fahren allzu häufig aus Versehen betätigt wurden. Markenchef Thomas Schäfer hatte deshalb bereits auf LinkedIn verlauten lassen: "Wir schaffen eine neue Einfachheit in der Bedienung unserer Fahrzeuge."

Der VW Tiguan (2024) im Fahrbericht (Video):

VW will sich an regionale Kundenvorlieben anpassen

Der VW-Statthalter in China, Ralf Brandstätter, hat dies zugleich bekräftigt und präzisiert: "Chinesische Verbraucher erwarten KI-basierte, vernetzte Fahrzeuge mit nahtloser Sprachsteuerung und intelligenten Cockpits als Standard. Das Durchschnittsalter der Käufer von Elektrofahrzeugen in China liegt unter 35 Jahren. Europäische Käufer sind im Schnitt 56 Jahre alt. Sie legen oft Wert auf taktile Bedienelemente, Langlebigkeit und Fahrdynamik." Folglich werde VW künftige Modelle vermehrt vor Ort für die regionalen Bedürfnisse entwickeln und bauen. Im Klartext: In Asien wird die Marke auch weiterhin vorwiegend auf Touchscreens setzen, während haptische Tasten, Knöpfe und Regler in die europäischen Modelle zurückkehren werden. Spätestens ab dem ID.2, der für 2026 vorgesehen ist, würden zumindest die Klimaregelung, die Lautstärke und der Warnblinker über physische Knöpfe unterhalb des Zentralbildschirms gesteuert.

Der Tiguan ist schon zurück in die Zukunft gestartet

Beim Tiguan zeitigte diese Strategie bereits erste Ergebnisse: Mit dem Kompakt-SUV kehrte VW zurück zu den klassischen Knöpfen am Lenkrad. Das Infotainmentsystem des Tiguan wiederum lässt sich dank eines 15 Zoll großen Touchscreens vor allem besser ablesen. Nur die Klimafunktionen müssen – vorerst – weiterhin über Touch-Schieber gesteuert werden. In näherer Zukunft sollen aber weitere Knöpfe folgen, wie etwa der Lautstärkeregler.