Robuste Veredelung für Vito & V-Klasse

Vansports ist ein auf Mercedes-Vans spezialisierter Veredler aus Neuss und hat sein Tuning-Programm für den Mercedes Vito und für die V-Klasse vorgestellt. Anbauteile und Höherlegung machen den Van geländetauglich. Alle Infos hier!

Der Mercedes Vito und die V-Klasse wurden erst 2024 frisch gemacht und sind noch brandneu auf dem Markt, da hat Vansports – ein Spezialist für Mercedes-Vans – bereits ein komplettes Tuning- und Umbauprogramm in Petto. Unter dem Programmnamen VP Spirit bietet der Tuner neben dezenten Karosserieverbreiterungen, Schwellern und kleinen Spoilern auch eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die Vans auch für Touren abseits der Straße fit zu machen. Und auch der Innenraum des Vansports VP Spirit wird auf Wunsch auf links gekrempelt. Doch erstmal eins nach dem anderen.

Der Vansports VP Spirit kann sowohl On- als auch Offroad

Für einen ordentlichen Auftritt des Vansports VP Spirit sorgen eine Vielzahl an Schwellern, Splittern und Aufsätze: Die Front wird um eine robust anmutende Schürze erweitert, die dem Vito/V-Klasse-Gesicht einen deutlich sportlicheren Look verleiht. Zusätzlich bietet der Tuner aus Neuss mit Einsätzen um den Kühlergrill und für die seitlichen Lufteinlässe zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten. Das Profil wertet Vansports mit einem Set aus Verbreiterungen für die Radkästen und mit Seitenschwellern auf. Optional sind auch Seitenrohre verfügbar. Am Heck machen sich derweil ein neuer Dachkantenspoiler und ein in Wagenfarbe lackierter Diffusor breit. Die üppige Felgenauswahl im eigenen Online-Shop komplettiert das Optik-Programm von Vansports.

Um auch im Gelände eine gute Figur machen zu können, erhalten die Mercedes-Vans auf Wunsch Höherlegungsfedern, die die Bodenfreiheit um bis zu 30 mm erhöhen. Falls es abseits der Straßen doch mal zum Feindkontakt kommen sollte, bietet der Veredler auch ein umfangreiches Programm an Unterbodenverkleidungen und Schutzbügeln an. Doch auch der Innenraum bleibt im Vansports VP Spirit nicht unangetastet, so findet auf Wunsch eine maßangefertigte Sitzbank den Weg in den Fond, die mit cleveren Verstaumöglichkeiten aufwartet und die sich mit wenigen Handgriffen zum Doppelbett ausklappen lässt. Die Sitzbank schlägt mit einem Preis von 6990 Euro aber auch ordentlich zu Buche (Stand: Dezember 2024). Mit Pedalauflagen, Einstiegsleisten und Ladekantenabdeckungen je aus Aluminium lässt sich der Innenraum in verschiedenen Designoptionen ferner veredeln und robuster gestalten. Grundsätzlich lassen sich alle An- und Umbauteile bequem einzeln und unabhängig voneinander online bestellen.