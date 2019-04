Auf der New York Autoshow 2019 (19. bis 29. April) feiert Toyota die Weltpremiere der vierten Generation des Highlander. Seit 2016 ist das SUV das meistverkaufte SUV in seinem Segment. Jetzt muss die vierte Generation beweisen, ob sie an die Erfolge anknüpfen kann. Neben dem Highlander debütiert der US-Yaris auf der New York Autoshow 2019. Beide Toyota-Erfolgsmodelle werden im Video vorgestellt. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten der New York Autoshow 2019

