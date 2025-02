Toyota GR Corolla/VW Golf R: Vergleich

Mit dem Toyota GR Corolla stellt sich dem VW Golf R ein neuer Kontrahent, der mit Allradantrieb und mehr als 300 PS eindeutig auf den Wolfsburger Kompaktsportler abzielt. Ob der Neue vielleicht sogar das bessere Paket schnürt, klärt unser Vergleich!

Bei der Präsentation des Toyota GR Corolla ist sicher auch den Fans des VW Golf R der ein oder andere Schweißtropfen den Rücken hinuntergelaufen. So wild wie der große Bruder des GR Yaris zeigt sich sonst höchstens sein auslaufender Landsmann Honda Civic Type R. Mit muskulösen Verbreiterungen, drei einzigartig angeordneten Endrohren und richtig Qualm siegt der Corolla in der Testosteron-Wertung des Vergleichs eindeutig über den Golf R. Das Pendant vom Mittellandkanal kommt in typischer Manier geradlinig, mit deutlich mehr Understatement daher. Dennoch erfüllt der Golf den optischen Anspruch der Sport-Kundschaft: mit einem höher aufragendem Dachspoiler und einer vierflutigen Auspuffanlage. Und die röhrt dank Klappensteuerung von Akrapovič optional gewaltig. Abgesehen davon spart er sich den vulgären Ton und macht deutlich, dass er ein Spielzeug für Erwachsene ist, während der GTI Clubsport etwas verspielter ausfällt. Der GR Corolla meint es auf seine Weise nicht weniger ernst: Sämtliche Lüftungsschlitze und Anbauteile haben tatsächlich kühlende oder aerodynamische Funktionen. Und obwohl der Japaner aussieht, als wäre er nur die Rallyepiste gedacht, präsentiert er sich nicht nur in diesem Vergleich als familienfreundlicher Fünftürer. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Toyota GR Corolla (2022) im Video:

Toyota GR Corolla und VW Golf R im Vergleich

Natürlich beschleunigt auch der VW Golf R bis zu fünf Personen auf 250 km/h (optional 270), ohne dass die Besatzung Abstriche beim Komfort verbuchen muss. Ob auch der Toyota GR Corolla diese Marke knackt, hält der Autobauer noch unter Verschluss. Selbiges gilt übrigens auch für die Sprintzeit von 0 auf 100 km/h. Hier empfiehlt sich ein Blick in die technischen Daten des kleineren Bruders GR Yaris, der ebenfalls mit Allradantrieb ausgestattet ist. Mit etwa 200 Kilogramm weniger und einem Leistungsdefizit von gut 40 PS schnellt der Kleinwagen innerhalb von 5,5 Sekunden in die Dreistelligkeit. Gut möglich, dass der 304 PS (224 kW) und 370 Newtonmeter starke Dreizylinder im Corolla noch ein paar Zähler flinker ist. Im Ampelsprint gegen den 320 PS (235 kW) leistenden VW Golf R dürfte der Japaner dennoch den Kürzeren ziehen. Wegen seines ultraflotten Siebengang-DSG-Getriebes fällt die 100er-Marke bereits nach 4,7 Sekunden. Auch im Drehmomentvergleich profitiert der Golf von seinem größeren Vierzylinder, der bis zu 420 Newtonmeter auf die Kurbelwelle wuchtet. Dafür wiegt der VW Golf R mit 1550 Kilogramm etwa 80 mehr als der 1470 Kilogramm schwere Toyota GR Corolla.

Golf R und GR Corolla mit Fahrspaß-Features

Mag das Doppelkupplungsgetriebe im VW Golf R noch so schnell und effizient sein – Fans schwören nach wie vor auf Handschalter wie im Toyota GR Corolla. Dabei entsteht Fahrspaß natürlich längst nicht nur durch satte Power und das Wechseln der Gänge. Sowohl VW als auch Toyota bieten der Kompaktsport-Kundschaft ein paar echte Kracher. So verfügt der Wolfsburger neben den obligatorischen "Comfort", "Sport", "Race" und "Individual" auch über einen lupenreinen Nürburgring-Modus sowie eine Drift-Abstimmung. Was der Golf mittels Torque Vectoring automatisch regelt, darf man im Corolla selbst bestimmen. Die Kraftverteilung lässt sich von alltagsgerechten 60:40 zu spaßigen 30:70 oder rennsportlichen 50:50 wechseln. Die limitierte Circuit Edition verfügt darüber hinaus noch über zwei Torsen-Sperrdifferenziale, die die Querdynamik noch weiter verbessern. Doch der Spaß hat auch seinen Preis. Im Falle des VW Golf R schlägt die beeindruckende Dynamik mit mindestens 52.895 Euro (Stand: September 2022) zu Buche. Der Toyota GR Corolla startet bei 35.900 US-Dollar (37.150 Euro; Stand: September 2022). Allerdings – und jetzt dürfen die VW-Fans aufatmen – soll der Corolla nicht in Europa verkauft werden.

Technische Daten von Toyota GR Corolla und VW Golf R

Technische Daten Toyota GR Corolla VW Golf R Zylinder/Ventile pro Zylin. R3/4; Turbo R4/4; Turbo Hubraum 1618 cm³ 1984 cm³ Leistung 304 PS (224 kW) 320 PS (235 kW) Max. Drehmoment 370 Nm 420 Nm Getriebe/Antrieb 6-Gang-Schaltgetriebe/Allrad 7-Gang-Doppelkupplung/Allrad Beschleunigung 0-100 km/h k.A. 4,7 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) k.A. 250 km/h (opt. 270 km/h) Preise Grundpreis k.A. 51.835 €