"The Grand Tour"-Ende war nie ein Geheimnis

Warum das Ende von "The Grand Tour" naht? Weil sich auch reiche Moderatoren nicht ewig auf klapprigen Böcken durch die Weltgeschichte quälen können. Von einem Rauswurf kann deshalb nicht die Rede sein, ordnet Victoria Zippmann in ihrem Kommentar ein.

Das Ende von "The Grand Tour“ ist besiegelt, hat James May kürzlich in einem Interview bestätigt. Und gleichzeitig stellte er klar: Es hat nichts mit dem Skandal um Jeremy Clarksons Kolumne zu tun. Zur Erinnerung: In der britischen Zeitung The Sun hat Clarkson Mitte Dezember 2022 in seiner Kolumne gefordert, Herzogin Meghan wie "Cersei Lannister" in der Serie "Game of Thones" nackt durch die Straße zu treiben und mit Kot zu bewerfen. Im Januar 2023 folgte die Entschuldigung. Die Sendung nimmt mit dem Auslaufen des Vertrags allerdings ein natürliches Ende. Und wer die Aussagen des Trios über die Jahre genau verfolgt hat, wird darüber wohl kaum überrascht sein. 2019, als Amazon aus "The Grand Tour" eine reine Special-Filmreihe machte, ließen die Moderatoren bereits durchscheinen, wie viele Episoden der neue Vertrag beinhalten würde – und dass es danach wohl eher in die Rente geht, als auf weitere große Abenteuer. Alle drei Moderatoren sprachen immer wieder darüber, dass sie langsam zu alt würden für die von den Fans geliebten Eskapaden – eine Vertragsverlängerung schien für keinen der drei eine ernsthafte Überlegung gewesen zu sein. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Lamborghini Huracán Sterrato (2023) im Fahrbericht (Video):

Kommentar: "The Grand Tour" hatte ein Ablaufdatum – und das ist nun erreicht

Dass das Ende von "The Grand Tour" direkt auf Clarksons Missgriff in seiner Kolumne geschoben wurde, hat, wie sich nach der Klarstellung Mays herausstellte, wohl eher etwas mit der Sensationsgeilheit der (britischen) Klatschpresse zu tun als mit den tatsächlichen Umständen. Es kommt wie bei jeder Party gegen vier Uhr morgens der Punkt, an dem es einfach zu Ende ist – so beschreibt May das Auslaufen des Vertrags. Und genau wie er, Jeremy Clarkson und Richard Hammond wohl bereits beim Start der Party wussten, dass die Uhr tickt, so sollten auch die Zuschauer:innen und Fans von "The Grand Tour" nicht nach diversen Gründen suchen, warum es mit der Sendung nicht weiter geht. Und selbst wenn sie für die Reisestrapazen offenbar langsam zu alt werden: Ein kompletter Abschied von der Bildfläche steht zum Glück wohl nicht in Aussicht. Nur sind Clarkson, Hammond und May dann eben keine "The Grand Tour"-Stars mehr, sondern ein Landwirt, ein Werkstatt-Besitzer und ein Tourist.