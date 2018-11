Ganzjahresreifen-Test: Größe 225/45 R 17 (2018)

Unser Fazit

Im Test der Ganzjahresreifen der Kompaktwagen-Dimension 225/45 R 17 lenkt der Continental AllSeasonContact 94V XL auf Schnee präzise ein, konstante Seitenführung, gute Traktion und sehr sicheres Fahrverhalten. Gute Traktion auf nasser Strecke, sicher auf der Bremse, stabil in Wechselkurven. Etwas weniger Seitenführung als der Goodyear. Auf trockener Strecke rollt er am effizientesten ab, lenktrecht präzise ein. Hohe Fahrsicherheit bei Ausweichmanövern mit dem Conti. Der Goodyear Vector-4-Season Gen-2 zeigt ein träges Einlenkverhalten auf Schnee, weniger griffig in Kurven, dadurch langsamer. Zweitbester beim Bremsen. Der Goodyear ist ein Nässe-Profi. Top auf der Bremse, sicheres Kurvenverhalten, sehr griffig. Auf trockener strecke indirektes Einlenken und geringere Seitenführung als Conti und Michelin. Frühes ABS-Regeln. Der Michelin CrossClimate zeigt auf Schnee schlechtere Verzahnung beim Verzögern als der Goodyear, sonst aber mehr Grip, also stabiler und schneller. Auf nasser Strecke unkritisch im Grenzbereich, spontanes Einlenken. Aber: Frühe ESP-Eingriffe, weniger Seitenführung. Im trockenen fast so griffig wie ein Sommerreifen, lenkt sehr stabil ein und stützt sich gut ab. Hohes Geräuschniveau.