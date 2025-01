Darum ist dieser Tesla-Aufkleber so beliebt!

Einen Tesla zu fahren ist politisch. Zumindest spätestens seitdem Tesla-Chef Elon Musk aktiv in der US-Regierungsbildung mitmischt und die AfD zur Allheillösung erklärt. So lässt sich auch der Erfolg dieses beliebten Tesla-Aufklebers erklären.

Ein Aufkleber auf dem Tesla als Anti-Musk-Statement

Für die einen ist Elon Musk (das ist seine Autosammlung) ein milliardenschweres Tech-Genie, andere sehen ihn als größenwahnsinnigen Einflussnehmer mit heißem Draht in die US-Regierung. Letztere Gruppe dürfte aktuell Überhand gewinnen. Denn der Autobauer, Social-Media-Boss ("X", ehemals Twitter), Tunnelbauer ("The Boring Company"), Cryptowährungs-Fan ("Doge-Coin") und Raumfahrer ("SpaceX") mischt als inoffizielle rechte Hand des wiedergewählten 45. US-Präsidenten Donald Trumps (das sind seine Privatautos) auf der politischen Bühne der USA mit. Musk ist dabei keinesfalls neutral, sondern stellt sich ganz klar auf die Seite der "MAGA"-Bewegung ("Make America Great Again") der republikanischen Partei.

Die konservative Einstellung des medienpräsenten Firmenbosses und uneingeschränkte Unterstützung Trumps stößt einigen Tesla-Fahrer:innen sauer auf. Schließlich passt das nicht so richtig zum Saubermann-Image der Elektroautos, einen auf fossile Brennstoffe setzenden Klimawandel-Leugner als Präsidenten zu wählen. Und da die Marke Tesla und ihr Leiter Musk nur mit viel Gedankenakrobatik voneinander getrennt werden können, scheint Handlungsbedarf zu herrschen. Nur so lässt sich die Existenz und der Erfolg des Amazon-Aufklebers "I bought this before Elon went crazy" ("Ich habe ihn gekauft, bevor Elon Musk verrückt geworden ist") erklären.

Wer auf Tesla Model 3, Model Y & Co. den eigenen Unmut über die politische Gesinnung des Firmenchefs bekunden möchte, findet besagten Aufkleber unter anderem beim Versandriesen Amazon. Mit "ihn" ist natürlich das Auto gemeint, dass gekauft wurde, bevor der Tech-Milliardär in die Politik eingestiegen ist – oder die Social-Media-Plattform "Twitter" unter dem Banner der Redefreiheit gekauft und zu "X.com" umbenannt hat – was ebenfalls für reichlich Kontroverse sorgt. Ob einem dieser beiden Gründe oder einem der zahlreichen anderen Fehltritte des Tesla-Bosses in jüngerer Vergangenheit, der Sticker soll sagen: "Ich unterstütze ihn nicht".

Und für den Fall, dass sich die Besitzverhältnisse von Tesla ändern: Mit diesen Tipps bekommt man Klebereste ganz leicht vom Auto entfernt.