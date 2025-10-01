Nach langem Bangen steht nun fest: Die Techno Classica hat eine Zukunft (So emotional war der Techno Classica-Abschied). Als "Techno Classica Salon" wird sie 2026 in den Westfalenhallen Dortmund steigen. Allerdings nicht mehr wie gewohnt im Frühjahr, sondern vom 24. bis 27. September, damit sie sich terminlich nicht mit dem neuen Konkurrenten, der Retro Classics Essen (8. bis 12. April 2026) überschneidet. Die Retro Messen GmbH hatte Techno-Classica-Veranstalter Siha Ende 2024 ausgebootet, sodass man auf die Suche nach einem neuen Standort gehen musste. In Dortmund steht mit 63.000 m² gut halb so viel Fläche zur Verfügung wie in Essen, was der Traditionsveranstaltung aber keinen Abbruch tun soll.

Techno Classica Salon: 24. bis 27. September 2026 in Dortmund

Das neue Motto lautet "The World Classic Car Salon", was dem größeren Fokus auf das internationale Publikum Rechnung tragen dürfte. Was den Inhalt der Messe angeht, so darf man sich durchaus das bunte Potpourri der vergangenen Jahre und Jahrzehnte erhoffen. Eindeutige Informationen gibt es allerdings noch nicht, denn jetzt steht erstmal das Anwerben der Aussteller auf dem Plan. Folglich ist es auch noch zu früh, über Ticketpreise zu spekulieren. Bei der 2025er Abschiedsmesse in Essen (Das waren unsere Highlights der Techno Classica 2025) kosteten Tickets 28 Euro.

