Drei neue Modelle für Europa: Subaru Solterra, Uncharted & E-Outback

Subaru hat große Pläne: Mit gleich drei neuen elektrischen Modellen geht der japanische Automobilhersteller in Europa zeitnah auf Kundenfang. Während der Subaru Solterra – das Schwestermodell des Toyota bZ4x – frisch geliftet seine zweite Lebenshälfte antritt, handelt es sich beim Subaru Uncharted – technisch identisch mit dem Toyota C-HR+ – und dem Subaru E-Outback um zwei gänzlich neue Modelle. Während der Solterra bereits Ende 2025 starten soll, erscheinen der Uncharted und der E-Outback etwas später im Frühjahr 2026.

Frisches Design, größere Batterie: das Subaru Solterra Facelift

Der Subaru Solterra erhält mit dem Facelift ein leicht abgewandeltes Design. Die Front ist schärfer gezeichnet, während sich der Innenraum leicht überarbeitet und mit einem verbesserten 14-Zoll-Bildschirm zeigt. Deutlich größer sind die Änderungen beim Antrieb: Dank jetzt zweier E-Motoren verfügt der Solterra über Allradantrieb und leistet bis zu 252 kW (343 PS). Auch die Batteriekapazität steigt an von 71,4 auf nun 73,1 kWh. Die Reichweite gibt der Hersteller mit über 500 km an. Erfreulich: Der Subaru Solterra darf mit dem Facelift Anhänger von bis zu 1,5 t Gewicht ziehen. Hier geht es zum noch aktuellen Subaru Solterra.

Uncharted, das erste vollelektrische Kompakt-SUV der Marke

Mit dem Subaru Uncharted zeigt der Hersteller sein erstes vollelektrisches Kompakt-SUV. Technisch ist es identisch mit dem Toyota C-HR+ und im Vergleich zum Solterra 170 mm kürzer. Bei der Antriebstechnik unterscheiden sich die Modelle aber nur gering. Auch der Subaru Uncharted leistet 252 PS (343 PS) aus zwei E-Motoren, die Reichweite liegt hier bei 470 km. Zusätzlich bietet Subaru beim Uncharted eine Long-Range-Variante an mit nur einem E-Motor an der Vorderachse und mit Reichweiten von bis zu 585 km. Die Einstiegsvariante zeigt sich nochmals abgespeckt mit einer 57,7 kWh-Batterie (die vorherigen Varianten: 77 kWh) und ebenfalls mit einem einzelnen E-Motor. Reichweite: bis zu 445 km. Was alle Varianten aber eint ist die Ladegeschwindigkeit, denn in stets rund 30 min sollen die Akkus von zehn auf 80 Prozent geladen sein.

Subaru E-Outback als elektrisches Pendant zum gleichnamigen SUV

Der dritte im Bunde ist der Subaru E-Outback, der – wie der Name bereits verrät – nicht unähnlich zum gleichnamigen Verbrenner-Outback auftritt, Proportionen und Größe sind vergleichbar. Hauptunterschied ist natürlich der Antrieb: Der E-Outback kommt mit einem 280 kW (381 PS) starken E-Antrieb vorgefahren, was für Sprintwerte von 4,4 s von null auf 60 km/h sorgt. Die Reichweite gibt Subaru mit bis zu 450 km an. Als Energiespeicher dient die 74,7 kWh großen Batterie. Der Subaru E-Outback ist deutlich größer als der Solterra, genaue Maße nennt der Hersteller allerdings nicht. Basis ist unverkennbar der Toyota bZ4x Touring.