Die zweite Generation des Subaru BRZ (2021) ist ab März 2023 auch in Deutschland erhältlich. Der Preis des 234 PS starken Sportcoupés ist attraktiv, die Stückzahl wohl limitiert.

Dass der Subaru BRZ tatsächlich einen Nachfolger bekam, schien lange Zeit fraglich. 2021 war es dann zwar so weit, aber Europa ging leer aus. Doch im März 2023 feiert der BRZ sein Europa-Comeback: In Deutschland startet das Sportcoupé zum Preis ab 38.990 Euro (Stand: März 2023). Kompakte Außenmaße, Hinterradantrieb und der bewusste Verzicht auf überflüssigen Schnickschnack machen auch die zweite Generation des BRZ zum Fahrerauto reinsten Wassers. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

234 PS im Subaru BRZ (2021)

Den Ruf nach mehr Leistung haben die Japaner:innen erhört, wenngleich auch der Subaru BRZ Nummer zwei mit 234 PS (172 kW) und 250 Newtonmeter Drehmoment kein Muskelprotz ist. Aber das will er auch gar nicht sein: Der frei saugende 2,4-Liter-Boxer hat mit dem Gewicht von 1275 Kilogramm leichtes Spiel und beschleunigt den Sportler zuverlässig aus jeder Kehre heraus. Für eine gesteigerte Fahrdynamik konnte der Fahrzeugschwerpunkt gesenkt werden, außerdem wurde die Torsionssteifigkeit um 50 Prozent erhöht. Den Subaru BRZ (2021) gibt es sowohl mit Sechsgang-Schaltgetriebe als auch mit Sechsstufen-Automatik.

Innenraum & Ausstattung

Der Innenraum des Subaru BRZ (2021) verfügt über ein aktives Soundkontrollsystem, das den Motorensound in Abhängigkeit von Drehzahl und Fahrverhalten per Lautsprecher an die Ohren der Passagier:innen überträgt. Diese sitzen auf konturierten Leder-Sportsitzen, Fahrende blicken auf ein sieben Zoll großes Digital-Cockpit. Über ein 8,0-Zoll-Display lässt sich das Infotainment steuern, das eine Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto umfasst.

Vorne bietet der BRZ Annehmlichkeiten wie Sitzheizung. Zudem gehören eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine Rückfahrkamera, ein Totwinkel-, ein Spurwechsel- und ein Querverkehrassistent zur Ausstattung. Das Eyesight-System mit Notbremssystem mit Kollisionswarner, einen Spurhalte- und Spurleitassistenten sowie eine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung gibt es mit der Variante "Sport ES" (ab 41.990 Euro, Stand: März 2023).

