Er wurde zum europäischen Neustart des koreanischen Unternehmens Ende 2010 auf den Markt gebracht - und zwar bereits in fünfter Generation: der SsangYong Korando. Die Modellreihe ist das erste SUV von SsangYong und wird einzig von einem neuentwickelten 2,0-Liter-Dieselaggregat mit 175 PS angetrieben. Wahlweise wird die Leistung an alle vier oder nur an die Vorderräder übertragen. Das Design stammt von Giorgetto Giugiaro von Italdesign.