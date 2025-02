Die Spritkosten kennen seit Wochen wieder nur einen Trend – den nach oben. Wir geben sechs einfache Tipps, wie sich beim Tanken effektiv Geld sparen lässt!

Wenige Cent Unterschied pro Liter mögen auf den ersten und zweiten Blick zwar nicht den großen Unterschied machen, aber bei einer angenommenen Preisdifferenz von fünf Cent der Liter macht das pro Tankfüllung (50 l) immerhin 2,50 Euro und bei 20 Tankvorgängen pro Jahr schon 50 Euro aus. Langfristig kann es durchaus sinnvoll sein, die Tankkosten stärker im Blick zu behalten und – gerade weil sie einfach sind – kleine Tricks anzuwenden, um Geld zu sparen. Wir verraten, wie einfach das geht!

Sechs einfache Tipps, um beim Tanken Geld zu sparen

Die Tipps zum schnellen Nachlesen (Übersicht)

Spritpreise per App vergleichen und gezielt günstige Tankstellen anfahren

Abends sind die Spritpreise in der Regel günstiger als morgens

Längere Umwege zu einer besonders günstigen Tankstelle lohnen sich nur bei hoher Preisdifferenz

Autobahntankstellen und -rasthöfe sind in der Regel teurer als urbane Tankstellen

Je nach Zielort kann das Tanken im Ausland günstiger sein, also die Fahrt entsprechend weitsichtig planen

Spritpreise vergleichen – zum Beispiel mit Tank-Apps

Der ADAC betont, dass Autofahrer:innen Einfluss auf die Spritkosten (Hier in der wöchentlichen Übersicht) haben und billig(er) tanken können, wenn sie sich denn preisbewusst verhielten. Deswegen empfiehlt der Automobilclub, vor dem Tanken die aktuellen Benzinpreise und Dieselpreise zu vergleichen – etwa durch entsprechende Tank-Apps – und die günstigste Tankstelle anzusteuern. Denn die Spritpreise an den Tankstellen unterscheiden sich häufig auch lokal erheblich.

Einige Anbieter von Tank-Apps und Webseiten halten die Funktionen simpel und übersichtlich. Andere bieten eine Vielzahl von Statistiken und Einstellungen zu Benachrichtigungen für den gewählten Tiefstpreis oder um die Lieblingstankstellen abzuspeichern. Auch viele Webseiten bieten eine Tankstellen- und Preisübersicht an. Das Angebot an Tank-Apps und -Hilfen ist also groß, doch gibt es einen wesentlichen Punkt, auf den man achten sollte, um für sich die beste App zu finden.

Wichtig ist beim Einsatz von Tank-Apps, dass man eine App oder eine Tank-Webseite wählt, welche die Preise von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe bezieht. Seit dem 31. August 2013 sind Anbieter dazu verpflichtet, die geänderten Preise unmittelbar an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zu melden. Das gilt für die Benzinsorten Super E5, Super E10 und für Diesel – was Diesel und die verschiedene Benzinsorten ausmacht und warum es sie gibt, erklären wir hier. Autofahrer:innen können die Daten dann beinahe in Echtzeit in den entsprechenden Apps nutzen.

In welchen Zeitabständen die angezeigten Preise aktualisiert werden, hängt von der jeweiligen Tank-App ab. Kleinere Tankstellen mit niedrigem Literumsatz sind übrigens von der Meldepflicht befreit. Es kann also passieren, dass diese Tankstellen dann auch nicht von den Tank-Apps angezeigt werden. Andere Tank-Apps, bei denen die Preise von Kund:innen per Hand eingetragen werden und nicht automatisch einlaufen, mögen solche Tankstellen trotzdem anzeigen, sind aber meist weniger aktuell.

Tank-Apps in der Übersicht (Tabelle)

Anbieter Website App ADAC w w w . a d a c . d e / t a n k e n iOS Android 1-2-3 Tanken www.123tanken.de iOS Android ACE www.ace.de/autoclub/ace-app/ iOS Android Benzinampel www.benzinampel.de iOS - Benzinpreis www.benzinpreis.de iOS - Benzinpreis Aktuell www.benzinpreis-aktuell.de - - Benzinpreis-Blitz www.benzinpreis-blitz.de - Android BenzinPreise24 www.benzinpreise24.de - - Billig-Tanken.de www.billig-tanken.de - - Clever-Tanken www.clever-tanken.de iOS Android Driverslog Pro driverslogpro.de iOS Android Enerquick www.enerquick.info iOS - Ich tanke günstig www.ich-tanke.de - - Kraftstoffbilliger.de kraftstoffbilliger.de iOS Android Mehr-Tanken www.mehr-tanken.de iOS Android Navx www.navx.com/tanken - - QWAPP Tanken tanken.qwapp.mobi - - Sparpionier - iOS Android sprIT - iOS Android Sprit Club sprit.club iOS Android sprit.me sprit.me - - Spritkostenrechner www.spritkostenrechner.de - - Spritmelder - - Android Spritpreisalarm www.spritpreisalarm.de iOS Android Spritpreiskontrolle www.spritpreiskontrolle.de - - Spritspion www.sprit-spion.de - - Sygic help.sygic.com/de - Android Tank Navigator www.tank-navigator.de - Android TankBillig.info www.tankbillig.info - - Tanke-Günstig www.tanke-guenstig.de - - Tankejetzt www.tankejetzt.de - - Tanken Billiger www.tankenbilliger.de - - Tanken Tanken www.tankentanken.de - - Tanken.de www.tanken.de - - Tanken-Preisvergleich www.tanken-preisvergleich.de - - Tankerkönig www.tankerkönig.de - - Tankexperte www.tankexperte.de - - Tankfix www.tankfix.de - - Tankmonitor www.tank-monitor.de - - Tankplaner - - - Tankschwein - - Android Volltanken bitte www.tanke-voll.de - - Volltanken www.volltanken-app.de iOS - xavvy fuel www.xavvy.solutions.de - Android YouPickIt www.youpickit.de iOS Android Zapfpreis www.zapfpreis.de - -

Nicht immer lohnt sich der Umweg zur günstigeren Tankstelle

Oft ist die nächste Tankstelle nicht die günstigste und man muss einen Umweg fahren, um Benzin oder Diesel billiger zu tanken. Doch lohnt sich dieser Umweg überhaupt? Um das herauszufinden, muss man wissen, wie viel der Umweg zur günstigeren Tankstelle kostet und den Mehrverbrauch gegen die Ersparnis an der Tankstelle abwägen.

Der TÜV Süd hat dazu ein einfaches Rechenbeispiel angestellt: Bei der nächsten Tankstelle kostet Benzin 2,00 Euro pro Liter. Ist eine andere Tankstelle 0,2 Euro pro Liter günstiger (1,80 €/l) und man tankt 50 l nach, spart man beim reinen Spritpreis zehn Euro (0,2*50=10). Von der Ersparnis zieht man nun die Spritkosten für den Umweg ab: Bei acht Litern Verbrauch auf 100 km benötigt man für einen Kilometer Umweg 0,08 Liter Sprit (8/100=0,08). Mit dem günstigeren Sprit kostet ein Kilometer Umweg also 0,144 Euro (0,08*1,80=0,144). Von den ursprünglich zehn Euro Ersparnis bleiben dann also 9,87 Euro übrig. Bei einem Umweg von 15 km (0,144*15=2,16) kann man noch 7,84 Euro sparen. Fährt man 70 km Umweg, hat man die zehn Euro Preisdifferenz komplett verbrannt.

Eines sollte man bei diesem Rechenbeispiel im Hinterkopf behalten: Hier wird nicht berücksichtigt, dass der verfahrene Sprit im Tank womöglich teurer war und auch Verschleiß oder Wertverlust durch die zusätzliche Wegstrecke fließen nicht in diese Faustformel ein. Auch der Zeitaufwand, das erhöhte Wegstreckenrisiko oder der zusätzliche CO2-Ausstoß (gängige Verkehrsmittel im Emissions-Vergleich) fehlen in der Rechnung, so der TÜV Süd.

Fazit: Ein kurzer Umweg kann sich durchaus lohnen, bei längeren Umwegen muss der Preisunterschied dementsprechend hoch ausfallen.

Lieber abends als morgens tanken

Auch auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an, um günstig zu tanken: Die Auswertung des ADAC zeigt, dass die Kraftstoffpreise derzeit zwischen 19 und 20 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr besonders niedrig sind. Morgens gegen 7 Uhr sollte man hingegen einen Bogen um die Tankstellen machen, will man nicht sechs bis sieben Cent mehr für Benzin oder Diesel bezahlen als im Tagesdurchschnitt.

Übrigens, die unübersichtliche und immer öfter schwankende Preisgestaltung an Tankstellen lässt nicht mehr zu, zuverlässig einen Wochentag zu bestimmen, an dem Diesel- und Benzinpreise am niedrigsten sind. Eine frühere und mittlerweile überholte Faustregen besagte, dass die Spritpreise montags am niedrigsten seien und im Verlauf der Woche ansteigen. Samstags, sonntags und an Feiertagen sei Kraftstoff demnach am teuersten. Auch in den Ferien, wenn die Nachfrage aufgrund von Urlaubsreisen steigt, kann Benzin und Diesel im Schnitt oft teurer werden.

Vor längerer Reise besser am Abfahrtsort tanken & Autobahntankstellen meiden

Der ADAC empfiehlt, vor längeren Autobahnreisen schon am Abfahrtsort fernab der Autobahn zu tanken.

An Tankstellen, die sich im Umkreis von Autobahnausfahrten befinden, liegen die Kraftstoffpreise dem ADAC zufolge immer noch gut zwei Cent höher als im restlichen Straßennetz abseits der Schnellstraßen. Für Autofahrer:innen, die während einer Autobahnreise tanken müssen oder wollen, können die oft nur weniger hundert Meter neben der Ausfahrt liegenden Autohöfen daher eine preisgünstige Alternative sein.

Wer an Autobahntankstellen tankt, zahlt einen durchschnittlich rund 40 Cent teureren Benzinpreis oder Dieselpreis. Gründe dafür sind unter anderem, dass Autobahntankstellen in der Regel an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr geöffnet sein müssen. Tankstellen abseits der Autobahn dürfen hingegen schließen, wenn wenig los ist – was Kosten spart.

Im europäischen Ausland günstiger tanken

Wer in Luxemburg, Polen, Tschechien, Österreich oder anderen Ländern in Europa mit dem Auto unterwegs ist, kann teils von deutlich niedrigeren Spritpreisen profitieren. Die AUTO ZEITUNG liefert eine wöchentlich aktualisierte Übersicht der Benzin- und Dieselpreise im Ausland.

Günstiger & umweltfreundlicher: auf Super E10 umsteigen

Ungeachtet der Preisentwicklungen an den Tankstellen empfiehlt der ADAC Fahrer:innen von Benzinautos, nach Möglichkeit auf Super E10 umzusteigen (Das sind die Vor- und Nachteile im Detail). Das zahlt sich laut den Expert:innen gleich doppelt aus: Wenn alle Pkw, die E10 technisch vertragen, auch damit betankt würden, könnten in Deutschland bis zu drei Mio. Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. Und auch finanziell lohnt sich E10 für die Autofahrer:innen. So kostet ein Liter Benzin mit dem bis zu zehnprozentigen Bio-Ethanol-Anteil im Schnitt fünf Cent weniger als Superbenzin, das lediglich bis zu fünf Prozent Bio-Ethanol enthält. Künftig könnte auch E20-Benzin hinzukommen, das seit Oktober 2023 in der Praxis erprobt wird.