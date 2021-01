Der Sono Motors Sion (2021) soll mit Solarenergie hohe Mobilität garantieren. Die Pläne zur Serienfertigung laufen bereits auf Hochtouren. Das wissen wir zum Preis und zum Auslieferungsdatum des Elektro-Vans.



Auf der digitalen CES 2021 steht der weiterentwickelte Prototyp des Sono Motors Sion (2021) zum Preis ab 25.500 Euro (Stand: Januar 2021). Das Münchener Unternehmen plant bereits die Serienfertigung des Elektro-Vans mit Solarpaneelen. Dementsprechend viele funktionstüchtige Bauteile finden sich am überarbeiteten Sion. Den bis zu 150 kW starken Elektromotor steuert beispielsweise Continental bei, das Batteriepaket liefert eine Kapazität von 35 kWh. Damit soll eine elektrische Reichweite von 255 Kilometern (WLTP) möglich sein, die sich durch die Solarenergie nochmals erweitert: Die 248 Solarzellen können abhängig von der Wetterlage bis zu 35 Kilometer am Tag zusätzlich ermöglichen. Ansonsten lädt der Sion wie ein ganz normales Elektroauto an der Ladesäule, an der in circa 30 Minuten 80 Prozent des Akkustandes aufgeladen sein sollen. Dank des bidirektionalen Ladegeräts kann der Solar-Van auch als Stromquelle für andere elektrische Geräte oder sogar Fahrzeuge dienen. Im Innenraum des Sono Motors Sion (2021) geht es geräumig bis futuristisch zu. Dafür sorgt vor allem der sichtbare Luftfilter aus Islandmoos, der sich vom zehn großen Infotainmentsystem über die gesamte Beifahrerseite zieht. Über das Touch-Display lassen sich im Prototypen bereits Funktionen wie Klimasteuerung, Keyless-Entry oder das Ambiente-Licht steuern. Mehr zum Thema: Das ist der Ioniq 5

Der Sono Motors Sion (2021) im Teaser-Video:

CES 2021: Preis & Auslieferung des Sono Motors Sion