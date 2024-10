Die niederländische Marke hat kurz nach dem Marktstart des Debütmodells ihr zweites Auto für 2025 angekündigt, das konsequenterweise Lightyear 2 heißt. Der Preis des Solarautos soll dieses Mal deutlich niedriger ausfallen, die Reichweite ist noch unklar.

Während der deutsche Solarpionier Sono Motors Sion dem Exitus nahe ist, hat Lightyear aus dem Fahrrad- und Frikandel-verrückten Nachbarland bereits ein weiteres Modell in der Pipeline, den Lightyear 2 (2025). Debütierte der Erstaufschlag Lightyear 0 mit Solartechnik, Seifenaerodynamik und cleverem Leichtbau, aber auch einem Preis von einer Viertelmillion Euro, soll Nummer zwei deutlich günstiger ausfallen. Auf der CES 2022 hat die Marke ihre Bestellbücher dafür geöffnet und einen Preis von unter 40.000 Euro (Stand: Januar 2023) in Aussicht gestellt. Für ein Sechstel des Lightyear 0-Preises erhält die Kundschaft einen scheinbar voll familientauglichen Crossover mit Coupé-Heck, das in seiner Designsprache an Polestar erinnert. Auch auf dem Lightyear 2 (2025) soll reichlich Solartechnik Platz finden, um eine laut der Marke realistische Reichweite von 800 Kilometern pro Akkufüllung zu gewährleisten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis und Reichweite des Solarautos Lightyear 2 (2025)

Nähere Details zur Batteriegröße und zum Motorlayout des Lightyear 2 (2025) gibt man bislang noch nicht. Der 0 setzt auf vier Radnabenmotoren mit einer Systemleistung von 130 kW (177 PS), denen als Energievorrat eine kompakte 60-kWh-Batterie genügt. Wenn sich die Technik preiswert in Großserie umsetzen lässt, wäre sie sicherlich auch für den Lightyear 2 eine Option.

