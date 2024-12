Skoda Yeti mit Fünfzylinder: Tuning

Der Konzernbaukasten macht's möglich: Auf Ebay wird ein Skoda Yeti mit Fünfzylinder aus dem Audi RS 3 angeboten. Das sind die Details zum kuriosen Tuning-Umbau!

Es ist der Traum vom ultimativen "Sleeper", also dem Wolf im Schafspelz: Dieser Skoda Yeti war ein braver Familien-SUV, bis ihn Tuning auf Audi-Basis zum Brandstifter beförderte. Man stelle sich nur ahnungslose Porsche-Pilot:innen vor, die den unscheinbaren Tschechen überholen wollen – nur um dann von 492 PS (362 kW) und meterlangen Fehlzündungsflammen verblasen zu werden. Richtig gelesen: Der um 40 Millimeter tiefergelegte und mit Audi-Felgen versehene Skoda Yeti aus Großbritannien hat richtig Dampf unter der Haube, die er aus einer unheiligen Verbindung aus Audi-Fünfzylinder, Nachrüst-Turbolader und Wassereinspritzung schüttelt. Laut Verkäufer sei die Leistungskurve "absurd", mit einem von 2000 bis 8000 Umdrehungen spontan und kraftvoll agierenden Motor. Um die im Vergleich zum Serien-Yeti (maximal 170 PS/125 kW) exorbitant angestiegene Power auf die Straße zu bringen, mussten auch fahrwerksseitig Optimierungen erfolgen. So stammen Aufhängung und Bremsen vom Audi RS 3 der zweiten Generation, während das DSG speziell an die Anforderungen im Yeti angepasst wurde. Im Verbund mit dem entfernten Katalysator und einigen weiteren Upgrades werden aus dem DSG-Ploppen die eingangs erwähnten Flammen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tuning: Skoda Yeti mit Audi-Fünfzylinder