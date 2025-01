Wilder Yeti mit RS-Genen

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

In Großbritannien treibt ein Yeti sein Unwesen: Zwar handelt es sich nicht um ein mystisches Schneewesen, dafür aber um einen Skoda, dessen Fünfzylinder-Swap Porsche-Besatzungen in Angst und Schrecken versetzt.

Der Konzernbaukasten macht es möglich: In Großbritannien treibt ein Skoda Yeti mit Fünfzylinder aus dem Audi RS 3 sein Unwesen. Seine Leistungskurve: "absurd".

Es ist der Traum vom ultimativen "Sleeper", also dem Wolf im Schafspelz (Mehr PS-starke Biedermeier gibt es hier): Dieser Skoda Yeti war ein braves Familien-SUV, bis ihn das Tuning auf Audi-Basis zum Brandstifter beförderte. Man stelle sich nur ahnungslose Porsche-Besatzungen vor, die den unscheinbaren Tschechen überholen wollen – nur um dann von 492 PS (362 kW) und meterlangen Fehlzündungsflammen verblasen zu werden. Richtig gelesen: Dieser um 40 mm tiefergelegte und mit Audi-Felgen versehene Skoda Yeti hat richtig Dampf unter der Haube, die er aus einer unheiligen Verbindung aus Audi-Fünfzylinder, Nachrüst-Turbolader und Wassereinspritzung schüttelt.

Laut seines Besitzers sei die Leistungskurve des von 2000 bis 8000 Umdrehungen spontan und kraftvoll agierenden Motors "absurd". Um die im Vergleich zum Serien-Yeti (maximal 170 PS/125 kW) exorbitant angestiegene Power auf die Straße zu bringen, mussten auch fahrwerksseitig Optimierungen erfolgen. So stammen Aufhängung und Bremsen (Diese Bremssysteme gibt es) vom Audi RS 3 der zweiten Generation, während das DSG speziell an die Anforderungen im Yeti angepasst wurde. Im Verbund mit dem entfernten Katalysator und einigen weiteren Upgrades werden aus dem berühmt-berüchtigten DSG-Ploppen die eingangs erwähnten Flammen.

Tuning: Skoda Yeti mit Audi-Fünfzylinder

Beim Erscheinungsbild des Skoda Yeti mit Fünfzylinder wurde vor allem auf Understatement Wert gelegt. So verschwanden sowohl die Dachreling als auch die Logos am SUV, das im Range Rover-Farbton "Carpathion Grau" lackiert ist. Sowohl der Heckdiffusor als auch der Heckspoiler sind Marke Eigenbau und gehören zu den wenigen Anbauteilen am Yeti, die sein fahrdynamisches Potenzial zumindest teilweise verraten.

Damit die Besatzung nicht auf platten Stoffsitzen herumrutschen muss, fand auch das Innenleben aus Ingolstadt Einzug. Zur Tuning-Ausstattung gehören sowohl S3-Ledersitze als auch Lederlenkrad, Schaltknauf und Pedale aus dem RS 3. Sogar das Audi MMI fand etwas unbeholfen seinen Weg in die Mittelkonsole. Charmant: Das 65.000 km gelaufene SUV trägt das passende britische Kennzeichen "TF5I YET" als Anspielung auf den TFSI-Fünfzylinder.