Skoda Scala ist ein pragmatischer Gebrauchtwagen

Der Skoda Scala dürfte beim Gebrauchtwagen-Kauf nicht überraschen, wenn man den VW-Konzern kennt – was rein objektiv betrachtet ein Kompliment ist. Alles sitzt am gewohnten Platz. Allerdings ersetzt beim 2019 ein­geführten Scala bereits ein Touch­screen echte haptische Schalter, etwa die für die Einstellungen der Gebläsestufen. Das mag in der Produktion günstiger sein, macht die Bedienung aber hier und da umständlicher als beim Vorgän­ger Rapid. Obendrein könnte auch die Materialauswahl ein wenig edler sein. Spätestens bei der Ge­räuschdämmung fällt die eine oder andere Sparmaßnahme im Vergleich zum Octavia oder gar zum Superb auf – mit 4,36 m in der Länge fällt er jedoch auch wesentlich kompakter aus als der gleichaltrige Octavia, der 4,68 m misst. Zudem besticht der Tscheche mit einem sehr guten Platzangebot, beispielsweise in Form des 467 bis 1410 l großen Koffer­raums.

Höher- oder Tieferlegung ab Werk, nur wenige Diesel verfügbar

Auch mit seinem Federungskomfort weiß der Skoda Scala zu gefallen – egal ob mit Standard-Fahrwerk oder den Op­tionen "Höherlegung" und "Sport­fahrwerk". Eine adaptive Rege­lung gibt es nicht, braucht er aber auch nicht. In sportlich angefahrenen Kurven neigt sich der Scala-Aufbau jedoch schnell zur Seite, was die Dynamik im Vergleich zu manchem Konkurrenten einschränkt.

Der Scala verabschiedete sich schon Ende 2020 von der einzigen Dieseloption, dem 1.6 TDI (115 PS/85 kW). Das Gebrauchtangebot des Tschechen dominieren stattdessen die 1,0-l-Dreizylinder mit ebenfalls bis zu 115 PS. Seltener, aber dynamischer ist freilich der Vierzylinder 1.5 TSI mit 150 PS (110 kW) oder gar 190 PS (140 kW) beim Sondermodell Edition S. Sparsam sind übrigens alle hier erwähnten Aggregate, sodass auch die Sprit-oder Dieselkosten der Kompakt­klässler im Rahmen bleiben.

In Sachen Anschaffung fällt der gebrauchte Skoda Scala teurer aus als beispielsweise ein vergleichbarer Opel Astra. So kostet beispielsweise ein durchschnittlicher 1.0 TSI aus dem Einführungsjahr 2019 bereits 13.645 Euro (Stand: August 2025). Das schreckt zwar beim Gebrauchtwagen-Kauf ab, spricht für einen guten Werterhalt und die Beliebtheit der Marke.

Empfehlenswerte Antriebe für den Skoda Scala (2019)