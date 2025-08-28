Skoda Scala gebraucht kaufen: Unsere Tipps im Ratgeber
Der Skoda Scala geht nicht unbedingt als Geheimtipp durch, doch als Gebrauchtwagen haben ihn vielleicht nicht alle auf dem Schirm. Dabei ist er ein vollwertiger und solider Alltagsbegleiter mit fairer Kostenbilanz. Unsere Tipps zum Kauf!
|Positiv
|Gutes Platzangebot, großer Kofferraum, vielfältige Motorenauswahl, guter Fahrkomfort
|Negativ
|Geräuschdämmung nicht optimal, spärliche Basisausstattung, gebraucht relativ teuer
Skoda Scala ist ein pragmatischer Gebrauchtwagen
Der Skoda Scala dürfte beim Gebrauchtwagen-Kauf nicht überraschen, wenn man den VW-Konzern kennt – was rein objektiv betrachtet ein Kompliment ist. Alles sitzt am gewohnten Platz. Allerdings ersetzt beim 2019 eingeführten Scala bereits ein Touchscreen echte haptische Schalter, etwa die für die Einstellungen der Gebläsestufen. Das mag in der Produktion günstiger sein, macht die Bedienung aber hier und da umständlicher als beim Vorgänger Rapid. Obendrein könnte auch die Materialauswahl ein wenig edler sein. Spätestens bei der Geräuschdämmung fällt die eine oder andere Sparmaßnahme im Vergleich zum Octavia oder gar zum Superb auf – mit 4,36 m in der Länge fällt er jedoch auch wesentlich kompakter aus als der gleichaltrige Octavia, der 4,68 m misst. Zudem besticht der Tscheche mit einem sehr guten Platzangebot, beispielsweise in Form des 467 bis 1410 l großen Kofferraums.
Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon
Der Skoda Octavia (2024) im Fahrbericht (Video):
Höher- oder Tieferlegung ab Werk, nur wenige Diesel verfügbar
Auch mit seinem Federungskomfort weiß der Skoda Scala zu gefallen – egal ob mit Standard-Fahrwerk oder den Optionen "Höherlegung" und "Sportfahrwerk". Eine adaptive Regelung gibt es nicht, braucht er aber auch nicht. In sportlich angefahrenen Kurven neigt sich der Scala-Aufbau jedoch schnell zur Seite, was die Dynamik im Vergleich zu manchem Konkurrenten einschränkt.
Der Scala verabschiedete sich schon Ende 2020 von der einzigen Dieseloption, dem 1.6 TDI (115 PS/85 kW). Das Gebrauchtangebot des Tschechen dominieren stattdessen die 1,0-l-Dreizylinder mit ebenfalls bis zu 115 PS. Seltener, aber dynamischer ist freilich der Vierzylinder 1.5 TSI mit 150 PS (110 kW) oder gar 190 PS (140 kW) beim Sondermodell Edition S. Sparsam sind übrigens alle hier erwähnten Aggregate, sodass auch die Sprit-oder Dieselkosten der Kompaktklässler im Rahmen bleiben.
Unsere Gebrauchtwagen-Ratgeber zu Konkurrenten:
In Sachen Anschaffung fällt der gebrauchte Skoda Scala teurer aus als beispielsweise ein vergleichbarer Opel Astra. So kostet beispielsweise ein durchschnittlicher 1.0 TSI aus dem Einführungsjahr 2019 bereits 13.645 Euro (Stand: August 2025). Das schreckt zwar beim Gebrauchtwagen-Kauf ab, spricht für einen guten Werterhalt und die Beliebtheit der Marke.
Empfehlenswerte Antriebe für den Skoda Scala (2019)
|Modell
|1.0 TSI
|1.5 TSI
|1.6 TDI
|Zylinder/Ventile pro Z.
|3/4; Turbo
|4/4; Turbo
|4/4; Turbodiesel
|Hubraum
|999 cm³
|1498 cm³
|1598 cm³
|Leistung
|70 kW/95 PS
|110 kW/150 PS
|85 kW/115 PS
|Drehmoment
|175 Nm
|250 Nm
|250 Nm
|Verbrauch/100 km (WLTP)
|4,7 l S
|4,7 l S
|4,2 l D
|Höchstgeschw.
|190 km/h
|220 km/h
|200 km/h
|Alle Daten Werksangaben
Gebrauchtpreise für den Skoda Scala (2019)
|Modell
|1.0 TSI
|1.5 TSI
|1.6 TDI
|2019
|13.645 € / 57.000 km
|15.130 € / 57.000 km
|13.671 € / 85.000 km
|2020
|14.458 € / 46.000 km
|16.023 € / 46.000 km
|15.279 € / 69.000 km
|2021
|15.377 € / 35.000 km
|16.946 € / 35.000 km
|–
|Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: August 2025
Der Skoda Scala empfiehlt sich vollumfänglich als Alltagsauto mit relativ niedriger Kostenbilanz. Er kommt nicht allzu edel oder dynamisch daher, aber dafür pragmatisch und komfortabel.