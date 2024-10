Seres 3 (2020): Preis & Reichweite

Bei dem chinesischen Kompakt-SUV Seres 3 sind nicht nur die Abmessungen komprimiert. Auch der günstige Preis soll die Kundschaft überzeugen. Die Reichweite ordnet sich hingegen nicht in die Kategorie "klein" ein.

Der Seres 3 (2020) ist der kleinere, aber ältere Bruder des Seres 5, der im März 2023 in Deutschland debütiert. Der 3er versucht sich bereits seit Ende 2020 gegen etablierte SUV-Größen zu behaupten, mit bisher mäßigem Erfolg. Dennoch bleibt der Trumpf des China-Stromers: Er ist ein vollwertiges Elektro-SUV zum kleinen Preis. Optisch tut sich er sich allerdings kaum hervor. Der 4,39 Meter lange Chinese ist in den Lackierungen weiß, grau, blau und rot erhältlich. 18-Zoll-Leichtmetallfelgen bringen ihn ins Rollen. Zudem ist er in zwei Ausstattungen erhältlich. Die Unterschiede zwischen Basis- und Premiummodell machen sich im Interieur und bei den Assistenzsystemen bemerkbar. Wie der Seres 5 soll auch das Kompakt-SUV durch Komfort und diverse Assistenzsysteme überzeugen. Das Basismodell verfügt serienmäßig über ein Multifunktions-Lederlenkrad und Ledersitze, einen 12,25-Zoll-Touchscreen sowie ein digitales Cockpit. Unter anderem ist auch eine 360-Grad-Kameransicht mit an Bord. Die "Luxury-Ausstattung" verfügt zusätzlich über eine Dashcam, ein Panoramadach, Sitzheizung vorne und weitere Assistenzsysteme wie einen Geschwindigkeitsregler, Spurhalteassistenten und Kollisionswarner. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Seres 5 (2023) Chinesischer Model Y-Gegner

Das wäre, wenn alle E-Auto fahren (Video):

Preis & Reichweite des Seres 3 (2020)

Interessant wird es bei der Frage, was der Seres 3 (2020) auf dem Kasten oder vielmehr auf der Plattform hat. Der Kompakt-Stromer mit Frontantrieb verfügt über einen 120 kW (163 PS) starken Motor. Dieser hat ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeregelten 155 km/h. Die E-Maschine wird von einer 52,5-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Energie versorgt. Damit hat der Seres 3 eine WLTP-Reichweite von 329 Kilometer. Der Verbrauch wird mit 18 kWh pro 100 Kilometer angegeben. An einer Schnellladesäule ist die Batterie des SUV innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen. Für den AC-Ladevorgang mit bis zu 6,6 kW benötigt das SUV acht Stunden. Die Basisversion des Seres 3 (2020) kostet je nach Händler ab 36.000 Euro (Stand: Januar 2023). Die Ausstattungslinie "Luxury" ist ab 39.400 Euro (Stand: Januar 2023) zu erstehen.

Auch interessant:

Elektroauto Nio EL7 (2023) Nio-Nachwuchs für Deutschland