Das sind die Lieblingsautos von Senioren

Kompaktvans galten zuletzt als Auslaufmodell. Zu Unrecht, wie eine aktuelle Auswertung zeigt. Zumindest bei Senioren liegen sie, genau wie SUV, weiterhin voll im Trend. Hier alle Einzelheiten!

Die Mercedes-B-Klasse wird, statistisch betrachtet, ihrem Ruf als Rentner:innenauto vollauf gerecht. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervor. Demnach hat der Kompaktvan der Stuttgarter mit einem Durchschnittsalter von 59,1 Jahren die ältesten Fahrer:innen aller 100 betrachteten Modelle. Dahinter folgen auf Platz zwei Skodas Kompakt-SUV Yeti mit einem Durchschnittsalter von 58,9 Jahren und einem Anteil von Halter:innen über 65 Jahre von 38,5 Prozent. Auf Platz drei liegt in der Altersrangliste der Toyota RAV 4 (57,1 Jahre). Anteile von über 30 Prozent an Ü-65-Fahrer:innen weisen außerdem der Audi Q3 (31,4 Prozent) und der Familienvan Opel Meriva (31,0 Prozent) auf.

Hohe Sitzposition: SUV haben die ältesten Fahrer:innen

Als Basis für die kürzlich veröffentlichte Studie diente Verivox eine anonymisierte Auswertung des eigenen Datenbestands an allen Kund:innen, die zuletzt über das Vergleichsportal eine Autoversicherung abgeschlossen haben. "Unter den Automodellen mit den ältesten Fahrer:innen dominieren SUV, die von älteren Fahrer:innen traditionell wegen des bequemen Einstiegs bevorzugt werden", erklärt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Versicherungssparte von Verivox.

Dieser Trend zeigt sich auch beim Blick auf die Altersverteilung nach Fahrzeugklassen. SUV haben demnach im Schnitt die ältesten Fahrer:innen. In Zahlen ausgedrückt: Bei den kleineren SUV-Modellen, zu denen beispielsweise der BMW 1er oder der Audi Q2 gezählt werden, beträgt der Seniorenanteil rund ein Viertel (24,7 Prozent). Mit einem Durchschnittsalter von 54,6 Jahren weist diese Fahrzeugkategorie auch den höchsten Altersschnitt auf, gefolgt vom Segment der mittelgroßen SUV (53,4 Jahren) und klassischen Geländewagen (51,7 Jahre).

Fahrzeugsegmente: Kompaktklasse ist Domäne der Jüngeren

Autos der Kompaktklasse werden dagegen nur zu 11,9 Prozent von Senioren gefahren. Auch bestätigt die Auswertung nicht durchgängig das Klischee, demzufolge vor allem ein hoher Einstieg, eine aufrechte Sitzposition und eine gute Übersicht über das Verkehrsgeschehen auf der Wunschliste von älteren Autofahrer:innen ganz oben stehen. So landet beispielsweise der Mercedes-Sportwagen SLK mit einem durchschnittlichen Fahrer:innen-Alter von 53,8 Jahren ebenfalls unter den Top 10 der beliebtesten Senioren-Autos. Unabhängig von dieser Auswertung registrieren Auto-Versicherer, dass der SUV-Anteil bei Senioren deutlich über dem Durchschnitt liegt. Bei 70 bis 79 Jahre alten Menschen lag der SUV-Anteil in Deutschland zuletzt 60 Prozent über dem Durchschnittswert – in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren dagegen um 66 Prozent unter dem Durchschnitt.

Tesla nur vermeintlich junge Marke

Ebenfalls interessant: Die Fahrer:innen des Model 3 aus der Produktpalette der vermeintlich ewig jung-dynamischen US-Elektro-Marke Tesla, die sich einst von Kalifornien aus anschickte, hierzulande den E-Auto-Markt aufzumischen, erreicht mit 47,0 Jahren einen Altersschnitt, der deutlich über dem des BMW 3er (44,7 Jahre) und des Audi A3 (43,8 Jahre) liegt.